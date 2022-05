Poziția a șasea la final de stagiune

CSM București – CS Minaur Baia Mare 33-29 (16-17)

Stagiunea 2021-2022 a Ligii Florilor la handbal feminin a ajuns la final, una în care CS Minaur Baia Mare a terminat sub așteptări, doar locul 6, poziție în afara cupelor europene.

În ultima rundă, vicecampioana din campionatul precedent a pierdut în fieful ex-campioanei CSM București, 33-29 (16-17), tigroaicele venind în stagiunea curentă pe locul secund. Sezonul acesta titlul a luat drumul Giuleștiului, Rapid devenind campioană după 19 ani de pauză. SCM Rm. Vâlcea a cucerit medalia de bronz, iar celelalte două locuri pentru Europa au revenit grupărilor Măgura Cisnădie și Gloria Buzău. CS Minaur are speranța acordării unui wild-card de către federația europeană pentru o nouă participare în European League, iar șansele sunt foarte mari din acest punct de vedere, băimărencele având un coeficient ridicat la nivel european, în urma celor două participări consecutive în Final Four.

• Arbitri: Mihai Pîrvu (București) / Mihai Potîrniche (Buzău). Observator FRH: Valter Dăncescu (București). Aruncări de la 7m: 3-7 (trans­formate: 3-5; au ratat: A. Popa și Lavko). Minute de eliminare: 10-8 (în minutul 46, Dindiligan a primit cartonaș roșu și albastru).

• CSM București: Davidsen (18 intervenții, a apărat și un 7 m), Grubisic – Da Silva Vieira 5, Neagu 5 (2 din 7 m), Arntzen Hegh 4 (1 din 7 m), Amorim 4, Omoregie 3, Martin Berenguer 3, Broch 3, Dembele 2, Dindiligan 2, Larsen 1, Klikovac 1, Ramusovic, Ailincăi, Preda. Antrenori: Adi Vasile și Iulia Curea.

• CS Minaur Baia Mare: Pandzic (16 intervenții), Enache (2 intervenții) – Fujita 8 (1 din 7 m), Laslo 6 (2 din 7 m), Lavko 4 (2 din 7 m), Burlachenko 3, Petruș 3, Tănasie 2, Zych 1, Țîrle 1, A. Popa 1, Cioca, De Souza, Polocoșer, Kerekes, Severin. Antrenori: Raul Fotonea și Daniel Apostu.

Rezultatele ultimei etape: SCM Craiova – CSM Slatina 30-24; HC Dunărea Brăila – CS Dacia Mioveni 30-23; CS Măgura Cisnădie – HC Zalău 24-21; CSM București – CS Minaur Baia Mare 33-29; SCM Gloria Buzău – CSU Știința București 37-28; SCM Râmnicu Vâlcea – CS Rapid București 27-35; CSM Deva – CS Gloria Bistrița-Năsăud 24-34.