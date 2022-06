Copilăria – darul pe care ți-l dă viața

Luna iunie stă sub semnul copilăriei. Perioada cea mai frumoasă și lipsită de griji. Darul pe care ți-l dă viața. Copilăria seamănă cu apa limpede de izvor. La care alergăm neîncetat să ne potolim setea. Privind cum crește un copil, înțelegi mai bine sensul propoziției “copilăria e regatul unde nu moare nimeni”. De aceea e important s-o ajutăm să rămână pură, pentru a nu deforma viața de mai târziu. De multă vreme n-am mai văzut atâția copii de Ziua lor – 1 Iunie. Iar Palatul Copiilor din Baia Mare nu s-a dezmințit nici de această dată, organizând o mulțime de activități, copiii savurând din plin momentele.

Muzeul Satului, satul de pe deal, și-a deschis larg porțile, oferindu-și cadrul de poveste copiilor. La fel și Muzeul de Etnografie și Artă Populară și Câmpul Tineretului, toate luate cu asalt de mulțimea de copii, frumoși și talentați. Am văzut la lucru Ansamblul coordonat de Maria Seraz, copiii de la atelierele și cercurile plastice, Estrada muzicală de la Târgu Lăpuș, Cercul de instrumente muzicale, coordonat de Marian Buda (sunetist Mihai Chiș), iar Visul de copil a fost întregit de profesoara Melania Carmen Augustin. Plin de emoție a fost și mesajul către copii al prof. dr Ion Iuga, directorul Palatului Copiilor. Am lăsat la urmă grupul coordonat de prof. Ancuța Muntean, copiii de la Clubul de Lectură – Jurnalism cultural în limba engleză, dovedind reale aptitudini jurnalistice, întrecându-se în a lua interviuri participanților.

Copilăria este inima tuturor vârstelor. O lume de miracole. O bucurie inegalabilă pentru părinți. Un imperiu de lumină. Care trebuie ocrotit. În fiecare zi!