În Șomcuta Mare • Proiecte pregătite din timp, depuse pe axe de finanțare nerambursabilă

Administrația locală din Șomcuta Mare s-a pregătit din timp cu documentațiile necesare proiectelor de investiții pe care vrea să le implementeze în perioada următoare în oraș.

Astfel, în momentul deschiderii liniilor de finanțare, primăria a fost printre primele UAT-uri care au depus proiecte cu finanțare nerambursabilă: „Pe toate sursele de finanțare care s-au deschis, noi am fost prompți, am avut SF-urile, documentațiile pregătite și am depus proiecte de investiții. Spre exemplu, ultimul proiect depus săptămâna trecută este pe Axa 10 – PNRR, un proiect de puțin peste 3 milioane de euro – reabilitare acoperiș și izolație la clădirea administrativă și o pistă de biciclete de 15 km. Desigur, avem și în derulare pe POR-Axa 13, acel proiect în valoare de 5 milioane de euro, însemnând 2 clădiri plus zona centrală și încă 9 străzi, toate fiind reabilitate pe fonduri europene”, a spus Gheorghe Buda, primarul din Șomcuta Mare.