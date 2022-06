„Dacă nu ai bacu’, nu înseamnă că nu știi să faci o injecție”

Înscrierea la o școală postliceală sanitară va fi permisă în continuare tuturor absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat. Proiectul de lege inițiat de medicul și deputatul USR Adrian Wiener privind promovarea obligatorie a examenului de bacalaureat înainte de înscrierea la școlile postliceale sanitare a fost respins de Parlament.

Este pentru a doua oară când Adrian Wiener, medic la Spitalul Județean Arad și vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, încearcă să treacă prin Parlament acest proiect de lege. Spune că a treia oară nu va mai încerca: „Nu există un mo­tiv rațional pentru care această lege să fie respinsă. Ai impresia că te lovești de un zid care este impermeabil la orice argument”, declară Adrian Wiener, inițiatorul proiectului de lege.

„Cei care decid asupra lipsei reformelor din sănătate consideră că asistenții medicali fac doar injecții”.

„Sentimentul evident este că a fost un vot pentru patronii școlilor post­liceale de asistente. Am vorbit și cu Ordinul Asistenților Medicali, care susține această lege. Nu există un motiv rațional pentru ca ea să fie respinsă”, a declarat Adrian Wiener. Adrian Wiener mai spune că „m-aș fi așteptat ca și Ministerul Sănătății să spună ceva, dar nu a spus nimic. Profesia de asistent medical este una pentru care în alte țări ai nevoie de studii superioare, nu e tâmplărie. Calitatea actului medical depinde în mare măsură de asistentul medical. Personalul medical trebuie definit prin profesionalism, empatie, dar mai ales prin capacitate de asimilare continuă a informațiilor.”

Concluzia președintelui Ordinului Asistenților Medicali: „Eu consider că este o propunere foarte bună și chiar ar trebui implementată, pentru că în felul acesta am putea să știm că vor avea acces la școlile postliceale sanitare oameni pregătiți.”