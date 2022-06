Medic specialist de top în Martinica, cu rădăcini în Maramureșul Istoric

Medicul Ciprian Drăgănescu este șeful secției de Medicină nucleară din cadrul Centre Hospitalier Universitaire de Martinique, spital situat în Fort-de-France, capitala insulei Martinica, aparținând de Franța. Medicul Drăgănescu trăiește de 30 de ani în Martinica, unde și-a clădit o carieră medicală de succes în domeniul tratamentului cancerului de tiroidă. În anul 2017, a pus bazele unei serii de conferințe științifice, adunând specialiști de talie mondială specializați pe acest tip de cancer.

Dornic să-și găsească rădăcinile, dr. Ciprian Drăgănescu a făcut o vizită în Maramureșul Istoric, descoperindu-și rădăcinile (străbunicii) tocmai în Bogdan Vodă.

– Unde v-ați născut de fapt? Ce legături aveți cu Maramureșul?

– Eu m-am născut în Galați. Părinții mei au fost profesori, iar bunicii dinspre tată, învățători. Pe bunicul dinspre mama nu l-am cunoscut, a murit în prima zi de război, se numea Alec Bușilă și era dintr-o familie de răzeși, rudă cu un inginer celebru de atunci, bun prieten cu Nicolae Iorga. Familia dinspre tată vine din mai multe comune din nordul județului Galați, unde au locuit timp de mai multe generații, dar la origine sunt din Maramureșul Istoric, descendenți din Dragoș Descălecătorul. Fiind persecutați religios, pentru că erau ortodocși, au preferat să treacă în Moldova. Familia a început să crească câteva generații în sudul Moldovei. Unul dintre unchii tatălui meu a fost deputat de Galați în Sfatul țării, în 1920, atunci când era primul Parlament al României Mari. Eu sunt primul copil, din trei, al părinților mei. Una dintre surori este decanul Facultății de Farmacie “Carol Davila” din București.

– În prezent, ce specialitate aveți în Martinica?

– Sunt medic specializat în Medicină nucleară și șeful secției din cadrul Spitalului Universitar din Fort-de-France. Lucrez cu pacienții de la spital și sunt organizator și participant la o serie de reuniuni la vârf, consacrate cancerului de tiroidă, între echipe de experți europeni și americani. Am participat de asemenea, de-a cursul vremii, la diferite congrese internaționale de medicină pe această specialitate.

– Cum v-a venit ideea acestor întâlniri?

– În anul 2015, Societatea Americană de Endocrinologie Tiroidiană a publicat noile sale linii directoare pentru tratamentul cancerului de tiroidă. Acestea n-au fost însă validate nici în SUA, nici în Europa. Cauza discordiei a fost utilizarea diagnostică și terapeutică a iodului-131. Practic, în anul 2015, un pacient cu același dosar, dacă era în Franța, primea o doză slabă de 30mCi l-131, iar în Germania, o doză standard de 100 mCi. În America era doar supravegheat la consultații. Așa mi-a venit ideea organizării unor conferințe științifice unde specialiștii din America de Nord și cei din Europa să se pună de acord asupra traseului terapeutic optim de urmat. În anul 2017 am contactat Societatea Europeană de Endocrinologie tiroidiană, al cărei președinte ales pe atunci era prof. Laszlo Hegedus (Spitalul Universitar Odense), care urma să devină ulterior facilitatorul conferinței, ales de cele patru societăți. Poreclit “Căpitanul” de către experți, Laszlo Hegedus a fost facilitator al conferințelor Martinica – 1 în 2018, Martinica – 1 (2019) și Martinica – 3, care fusese programată în anul 2020, dar întreruptă de pandemie.

– Concluziile conferințelor?

– Participanții au constatat că, în ciuda faptului că aveau cam aceleași informații, trăseseră totuși niște concluzii divergente. Pentru a evita repetarea acestei situații au elaborat nouă principii generale, publicate ulterior în revista „Thyroid”. Aceste conferințe la nivel înalt reprezintă o premieră în istoria medicinei. Au fost validate de cele mai influente patru societăți științifice din domeniu: “Principiile din Martinica”. În România, “Principiile” au fost prezentate la Congresul național de medicină nucleară din 2019, de Gilles Kermoison, rezident martinichez în medicină nucleară din Cluj. Am făcut o prezentare online pentru studenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” și pentru membrii Societății Române de Medicină Nucleară.