Abateri pentru care fermierii din județ sunt sancționați!

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Maramureș se lovește și de probleme. Acestea sunt legate de recuperarea unor plăți efectuate către fermierii care își încalcă obligațiile.

„Cele mai mari probleme pe care le-am înregistrat în legătură cu solicitanții de subvenții au fost la angajamentele multianuale. Spre exemplu, la măsurile de agromediu (în parte și la agricultura ecologică) pe pășuni, prin angajamentul semnat pe 5 ani de zile, fermierii își asumă că vor menține suprafața asumată din primul an pe toată durata celor 5 ani. Dacă nu reușesc să întrețină o parte din suprafața respectivă cum trebuie (apar pe pășune tufe, spini etc), la verificările care se fac, fie în teren, fie prin teledetecție, acele suprafețe li se taie de la plată. Suprafața respectivă, dacă a fost achitată în anul 4, de exemplu, banii pe care i-a primit fermierul pentru ea pe toți anii anteriori (primii 3 ani), trebuie să-i returneze”, a explicat Florin Urs, dir. exec. APIA Maramureș.

Mai există cazuri în care terenul nu este lucrat corespunzător, sau fermierul a declarat un lucru și a făcut altceva pe terenul respectiv, fapte sancționate, de asemenea, pecuniar. Partea bună este că toate aceste abateri reprezintă sub 1%, ceea ce ne situează în media pe țară.