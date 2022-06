O familie, cu doi copii, trăiește în condiții mizere și are nevoie de ajutor!

“Asociația dar pentru un zâmbet” a fost înființată cu scopul de a ajuta oamenii, aflați în nevoie, ai comunității din Coaș. Implicarea primăriilor în asemenea cazuri este însă una limitată (de lege) și ele pot doar să țină legătura cu ONG-urile și să popularizeze cazurile cu persoanele aflate în dificultăți.

Așa s-a întâmplat și acum, când administrația locală din Coaș a făcut cunoscut un caz ce are nevoie de ajutorul tuturor celor cu inimă mare.

“O mamă, fratele acesteia și doi copii sunt nevoiți să locuiască în casa lor, în condiții inumane. Asta am constatat, la vizita pe care am întreprins-o, împreună cu unul din reprezentanții acestei asociații, d-na Mosuț Elvira. Deși, momentan, mamei și celor doi copii li s-a oferit un adăpost temporar, soluția firească care se impune este aceea de ridicare a unei noi case, care să permită acestei familii să aibă parte de condiții decente de viață. Când spunem “condiții decente” ne gândim, în primul rând, la cei doi copii, care ar trebui să-și trăiască copilăria într-un cu totul alt mediu decât cel surprins de noi! Fondurile strânse de asociație în perioada următoare vor fi direcționate, până la finalizarea construcției casei, spre acest caz. Ajutorul dumneavoastră va fi binevenit, atât sub forma banilor, cât și sub cea a muncii fizice de care asociația va avea nevoie” – precizează autoritatea locală.

Conturile Asociației “Dar Pentru Un Zâmbet” sunt:

RO46 BTRL RONC RT06 4132 1701 – în lei

RO93 BTRL EURC RT06 4132 1701 – în euro.

Persoană de contact – Mosuț Elvira.