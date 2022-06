Afecțiuni cu care te poți prezenta la medicul specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat o listă cu peste 50 de boli pentru care pacienții ce ajung la medicul specialist nu trebuie să prezinte un bilet de trimitere de la medicul de familie (Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021).

Aceste afecțiuni sunt: infarct miocardic și angină pectorală instabilă; malformații congenitale și boli genetice; boala cronică de rinichi – faza predializă; insuficiență cardiacă clasa III – IV NYHA; sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrită cronică juvenilă; colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice); aplazia medulară; anemii hemolitice endo și exo-eritrocitare; trombocitemia hemoragică; histiocitozele; telangectazia hemoragică ereditară; purpura trombopenică idiopatică; trombocitopatii; purpura trombotică trombocitopenică; boala von Willebrand; coagulopatiile ereditare; boala Wilson; malaria; tuberculoza; boala Addison; diabet insipid; tulburări psihice (grup diagnostic schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante, grup diagnostic tulburări ale dispoziției, autism, ADHD, boli psihice la copii); miastenia gravis; bolnavi cu revascularizație percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu bypass coronarian; afecțiuni postoperatorii și ortopedice până la vindecare; risc obstetrical crescut la gravide; astm bronșic; glaucom; statuspost AVC; boala celiacă la copil; boala cronică inflamatorie intestinală (boala Crohn și colita ulceroasă); sindromul Schwachmann; hepatita cronică de etiologie virală B, C și D și ciroza hepatică în tratament cu imunomodulatoare sau analogi nucleotidici/nucleozidici; boala Hirschprung; bolile nutriționale la copii (malnutriția protein-calorică la sugar și copii, anemiile carențiale până la normalizare hematologică și biochimică) și obezitatea pediatrică; bronșiectazia și complicațiile pulmonare supurative; scleroza multiplă; demențe degenerative, vasculare, mixte; starea posttransplant; insuficiența renală cronică – faza de dializă ; bolile rare prevăzute în Programele naționale cu scop curativ; afecțiuni oncologice și oncohematologice; diabetul zaharat cu sau fără complicații; boala Gaucher; boala Graves-Basedow și alte forme de hipertiroidism; degenerescența maculară legată de vârstă (DMLV); boala Cushing; paraliziile cerebrale; epilepsia; boala Parkinson; poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă, psoriazis cronic sever; afecțiuni ale copilului 0 – 1 an; anomalii de mișcare binoculară (strabism, forii) copii 0 – 18 ani; servicii de refracție și tulburări de acomodare copii 0 – 18 ani; afecțiuni ale aparatului lacrimal (0 – 3 ani); infarctul intestinal operat; arteriopatii periferice operate; insuficiență respiratorie cronică severă.