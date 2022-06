Asta e doar simpatică, nu are miză socio-politică. Nu e ca și cum ne-am aminti cum acumularea Firiza, ca sursă de apă a unui sfert de județ, are interdicție pentru îmbăiat, bărci etc, dar pentru vaporaș e totul în regulă… Într-un cartier deja imens de orășel recent, cel cu străzi cu numere, nu cu nume, se fac case pe bandă rulantă. Iar dovada că orășelul a fost sat e că ici-colo, cele două lumi se întâlnesc…