Auto Show Maramureș • Expoziție de mașini noi, în parcarea Baia Mare Value Centre

Ieri, s-a deschis oficial cea de-a doua ediție a evenimentului “Auto Show Maramureș”, organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în parteneriat cu Baia Mare Value Centre.

14 companii din domeniul industriei auto expun cele mai noi modele de autovehicule, mașini off-road și on-road, mașini de epocă, accesorii auto și karting.

“Auto Show Maramureș”, eveniment de referință în domeniul auto, a fost deschis oficial de președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, managerul Baia Mare Value Centre – Robert Iusco, comisarul-șef de poliție desemnat șef IPJ Maramureș – Mihai Gherman și comisarul șef de poliție Dorin Gherman – șeful Serviciului Rutier Maramureș.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș a adresat mulțumiri dealerilor auto care, în ciuda crizei care marchează această industrie, s-au mobilizat și au reușit să aducă în atenția publicului maramureșean cele mai noi modele și tehnologii auto.

Managerul centrului comercial a asigurat organizația camerală de susținere în ceea ce privește locația de desfășurare a acestui eveniment și pe viitor, iar oficialii Inspectoratului Județean de Poliție au apreciat profilul evenimentului și au lansat invitația publicului larg de a vizita standul Serviciului Rutier din cadrul expoziției, pentru a cunoaște tehnica de lucru a polițiștilor maramureșeni.

Expoziția “Auto Show Maramureș” poate fi vizitată până duminică seara, în parcarea Baia Mare Value Centre. Intrarea este gratuită.