Tabere la “Al. Rusu”

Școala Gimnazială “Alexandru Rusu” Baia Mare va găzdui vara aceasta două tabere. Între 27 iunie și 29 iulie, vor putea participa cei cu vârste între 6 și 14 ani. Program, între 8 și 16,30, iar tematică: inteligență artificială, producție și editare video, limba engleză, drumeții etc. Între 4 și 29 iulie, tabăra va fi dedicată celor cu vârste între 3 și 5 ani. Module: micii sportivi/ artiști, masterchef, micii exploratori etc., iar activități săptămânale: ieșiri în natură, muzică și mișcare, teatru în aer liber etc.