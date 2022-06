Hoarea Poienarilor, neașteptat de bune reacții

Comuna Poienile Izei a ținut, recent, a treia ediție a sărbătorii proprii Hoarea Poienarilor, despre care ne vorbește primarul Mirela Bîrlea.

“Am gândit-o ca pe o reîntâlnire a fiilor satului, inspirați de un celebru cântec al soților Giurgi. Căruia la ediția anterioară i s-a și făcut videoclip, cu acea ocazie. Eu cred că am adunat cam 700 de persoane, știu pentru că am făcut 600 de insigne și… n-au ajuns! Din păcate, soții Giurgi n-au participat, erau plecați în Statele Unite, unde am înțeles că vor beneficia de o stea pe bulevardul vedetelor. Dar am avut mulți alți artiști importanți, am avut o mare de oameni în costume populare”, spune primarul comunei. Cu această ocazie, s-a inaugurat și Muzeul Satului, unde primărița și familia ei au muncit până în noaptea dinaintea evenimentului, ca să o finalizeze. De asemenea, au fost unși cetățeni de onoare ai Poienilor Izei frații Sas, notarul sighetean Gheorghe și politicianul-exconsilierul județean-rapsodul Ioan, considerați dintotdeauna stâlpi ai acelei comunități.