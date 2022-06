Zilele Europene ale Arheologiei

Cu ocazia ediției 2022 a Zilelor Europene ale Arheologiei, Consiliul Județean Maramureș a organizat ieri, 17 iunie, o conferință, în cadrul căreia au susţinut comunicări arheologi din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș: dr. Marius Ardeleanu – „New archaeological research in Maramureș County: the Roman camp from Coștiui”, dr. Sorana Mișca – „The medieval Fortress of Chioar, Maramureș”. Evenimentul a fost un bun prilej pentru a aduce în atenția publicului aspecte din activitatea recentă a arheologilor maramureşeni.

În anul 2021, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș a desfășurat 21 de astfel de cercetări. În 2021, în Maramureș, cercetări arheologice sistematice s-au desfășurat la una dintre peșterile de la Sălnița – punctul peștera Șura Dracului (com. Vima Mică) și la fortificația dacică de la Oarţa de Sus – punctul Dealul Măgura (com. Oarța de Jos).

Arheologi specialiști de la muzeul băimărean au participat în 2021 și la cercetări arheologice preventive în alte județe, cercetări inițiate ca urmare a construirii autostrăzii, în cadrul proiectului: Proiectare și execuție autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea. De asemenea, arheologi de la muzeul băimărean au participat și la șantierul școală de la Sînmihaiu Almașului – Dealul Bogatului (jud. Sălaj). Îmbogățirea patrimoniului muzeal se face și prin identificarea de noi situri prin cercetări arheologice de suprafață. S-au efectuat astfel de cercetări noninvazive pe cuprinsul localităţilor Mesteacăn și Vărai, Rus, Seini, punctual Tarda, Petrova, comuna Strâmtura, comuna Bistra, orașul Dragomirești, comuna Moisei, comuna Repedea, comuna Sălsig și în comuna Gârdani.

Supravegheri arheologice, determinate de lucrările de construire din zonele cu potenţial sau eventual potenţial arheologic, au fost întreprinse în județul Maramureș la Groşii Ţibleşului, Baia Sprie și Tăuții-Măgherăuș.