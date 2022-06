Terenurile de sport, redeschise în Rona de Sus

Autoritatea locală din Rona de Sus a redeschis terenurile de sport de pe raza comunei, după ce le-a pus la punct:

„Venim cu o veste bună pentru pasionații de sport din comuna Rona de Sus și Coștiui! Dorim să vă anunțăm că s-au redeschis terenurile de sport! Am efectuat următoarele lucrări: am cilindrat ambele terenuri destinate practicării sportului; s-a cosit iarba cu mașina specială; am vopsit porțile şi s-au montat plase; s-au marcat cu vopsea specială ambele terenuri. Nu în ultimul rând, s-a schimbat plasa gardului care împrejmuiește terenul din Coștiui”, a spus Alexa Semeniuc, primarul comunei.