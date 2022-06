Roland Kupas și Bogdan Pînzaru, la europenele de la Belgrad

România participă cu o delegație de 20 sportivi la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori și tineret (U23) din Belgrad (Serbia), prevăzute între 23 și 26 iunie, care are ca obiectiv o clasare pe locurile 1-3, respectiv cinci clasări pe locurile 4-6.

Între cei 20 sportivi se află și băimărenii de la CS Simared, Roland Kupas și Bogdan Pînzaru. Roland va participa în cursa de K4 – 500 m, alături de Alexandru Hanceriuc (CS Olimpia București), Robert Nagy (CS Orșova) și Mihai Furdui (CS Pitești). Bogdan va concura, în schimb, în cursa de K2 – 1.000 m, alături de Vlad Olteanu (CS Brăila).

Lotul de juniori, coordonat de antrenorul principal Andrei Ștefan Frusinoiu, cuprinde 15 sportivi: Alexandru Hanceriuc, Laurențiu Nagy Robert, Mihail Furdui, Alfio Roland Kupas, Andrei Bogdan Pînzaru, Vlad Olteanu – kaiac băieți; Nadia Haidar, Cristiana Mihaela Giui, Andreea Botnariuc, Andreea Alina Popa – kaiac fete; Georgel Bărăgău, Adrian Stepan, Andrei Ștefan Costache – canoe băieți; Rodica Pavelonesc, Andreea Bianca Alexandrov – canoe fete.

Lotul Under 23, condus de Gheorghe Lungu, are în componență cinci sportivi: Mihăiță George Țența, Florentin Darius Zaharia – kaiac băieți; Maria Camelia Mincă – kaiac fete; Victor Stepan – canoe băieți; Valeria Tania Vîrîjac – canoe fete.