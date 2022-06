Am descoperit, după căutări îndelungate, o nouă unitate administrativ-teritorială în Maramureș.

Era ascunsă, așa cum se râde pe la București că județul Sălaj n-ar exista, e doar un mit sau se ascunde…cam așa am găsit și noi. Bănuiam că e ceva de ascuns în zonă, nu știam ce. Am găsit, prin urmare, primăria/ comuna Alinești!