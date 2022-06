Ziua familiilor în Eparhia de Maramureș

Departamentul pentru pastorația familiilor din cadrul Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș (responsabil – pr. Piț Daniel) invită astăzi, 25 iunie, toate familiile din Eparhie să ia parte la o zi dedicată familiilor.

Evenimentul are loc la mănăstirea Sfânta Maria de pe Dealul Crucii din Baia Mare, după următorul program: ora 11 – Sfânta Liturghie Arhierească, ora 13 – masa de prânz, oferită de Surorile OSBM, ora 14 – cateheza, ora 15 – ateliere de discuții, ora 15,30 – împăr­tășirea concluziilor, ora 16 – încheierea. Cateheza va avea ca temă: „Familia biserică domestică și sinodalitatea – „Biserica din casa lor” (1 Cor. 16,19), fiind susținută de pr. Daniel Piț. Vor urma discuții pe grupuri legate de tema catehezei: rolul pe care îl are familia creștină în viața Bisericii – misiunea familiei. La întâlnire sunt așteptate familiile împreună cu copiii lor, pentru copii fiind prevăzut un program de activități potrivit vârstei lor (jocuri, dansuri etc). Această zi dedicată familiilor se înscrie în se­ria de acțiuni desfășurate la nivel mondial cu ocazia Întâlnirii Mondiale a Familiilor (Ediția a X-a, pe tema: ,,Iubirea în familie: vocație și cale de sfințenie”), pe care Sfântul Părinte Papa Francisc a dorit-o, în premieră, răspândită în toată lumea, în toate Eparhiile, multicentrică. La Roma participă un număr prestabilit de delegați internaționali, trimiși de conferințele episcopale, inclusiv reprezentanți din Maramureș.