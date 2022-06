Cuplurile infertile vor primi până la 22.500 lei pentru procedurile de fertilizare in vitro

5.000 de cupluri sau femei infertile vor pu­tea beneficia de un ajutor financiar de maximum 22.500 lei pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro/embriotransfer.

Pentru 2023, sprijinul financiar va putea fi solicitat de 10.000 cupluri, potrivit notei de fundamentare care însoțește proiectul.

Procedurile vor fi făcute în România, atât cu ovocite proprii, cât și cu cele donate, în condițiile legii. Fiecare cuplu sau femeie infertilă va putea beneficia de acordarea sprijinului financiar pentru maximum trei proceduri în fiecare an de derulare a programului. Condițiile pentru includerea în program sunt următoarele: cupluri infertile sau femeia infertilă care au indicație pentru efectuarea procedurii fertilizare in vitro/embriotransfer; în situația în care hormonul anti-Mullerian (AMH) al femeii infertile are o valoare sub 1, medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu competența în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical decide dacă femeia infertilă va efectua procedura de fertilizare in vitro, în condițiile legii; femeia infertilă/cel puțin unul dintre membrii cuplului au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate; vârsta femeii cuprinsă între 20 şi 45 de ani; cei doi membri ai cuplului infertil sau femeia infertilă să fie cetățeni români, căsătoriți sau nu; pa­cienta să dețină rezervă ovocitară proprie sau să folosească ovocite donate; femeia infertilă/ membrii cuplului să aibă domiciliul pe teritoriul României. Normele de aplicare ale programului vor fi elaborate de MFTS în 30 de zile de la data la care acest proiect de HG va fi oficializat.