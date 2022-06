Eveniment inedit în Cavnic: Gala bobocilor absolvenți

La finalul săptămânii trecute, Casa de Cultură a orașului Cavnic a găzduit Gala bobocilor absolvenți de la Colegiul Economic ”Pintea Viteazul”, un inedit eveniment organizat de clasele a X-a A și a X-a B, sub îndrumarea dirigintelor prof. Claudia Stoica Claudia și prof. Mirela Mereuț.

Balul a valorificat tematica Hollywood, a cinematografiei și a celebrelor premii Oscar. Într-o astfel de atmosferă, ”nominalizările” au fost făcute de Academia de film din ”CavnicWood”, nominalizații/ bobocii fiind actori ai Studioului de filme „Pintea Viteazul”, iar profesorii/ diriginții – regizori sau scenariști. Bineînțeles, decorul a inclus: covorul roșu, steluțe, panou pentru fotografii.

În cadrul Galei, au fost momente similare ceremoniei premiilor Oscar: stand up (Ionuț Cristea – Will Smith din CavnicWood), cântec (Andreea Mottl – Lady Gaga din CavnicWood), dans (Olivia Petric), magie (Luca Borcut – David Copperfield din CavnicWood).

Totodată, bobocii au fost prezentați pe scenă ca protagoniști ai filmului „Clasa a IX-a se întoarce!”, sub regia dirigintei Melania Dobrican, 13 din ei fiind nominalizați la premiile Oscar de către Academia CavnicWood. Juriul a reunit: profesori, elevi, sponsori, părinți.

Probele de concurs au inclus: recunoașterea actorului/ actriței după citirea unei scurte prezentări, identificarea filmului după emoji, proba de dans și proba de originalitate.

Un recital de excepție, cuprinzând piese ale formației Queen, a fost susținut de Patrick Mureșan, din Baia Mare, fost concurent „X Factor”, declarat câștigător al Trofeului ”Ursulețul de Aur”, sâmbătă, 25 iunie.

La final, câștigătorii Ga­lei au fost desemnați: Miss Boboc – Roxana Dezsi, Mister Boboc – David Gyorfi, Miss Originalitate – Laura Mariaș, Mister Originalitate – David Ghermani, Miss Popularitate – Iulia Nan, Mister Popularitate – David Pop. Toți concurenții au primit premii consistente asigurate cu sprijinul generos al sponsorilor evenimentului.