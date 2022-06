Staţii de epurare a apelor de mină, funcţionale “pe jumătate”

Risc de incidente de mediu

An de an, comisarii de mediu semnalează problemele care s-ar putea ivi la nivelul judeţului Maramureş în urma închiderii mineritului.

Pentru ca incidentele de mediu să fie evitate ar fi nevoie de finanţări constante şi de planuri bine stabilite în vederea ecologizării iazurilor de decantare. În lipsa alocărilor financiare, “există oricând posibilitatea unor accidente/incidente de mediu, cu consecinţe greu de estimat”. În plus, se pot produce în orice moment, “surpări în zone izolate”.

Comisarul-şef al Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu Maramureş, Marcela Chindriş, a semnalat autorităţilor judeţene că există 4 staţii de epurare ape de mină “ce nu asigură epurarea integrală a apelor de mină generate şi, mai ales, la nivelul cerinţelor legislaţiei actuale privind evacuarea în apele de suprafaţă. Anual am avut şi preconizăm a se repeta incidente de me­diu, prin defectarea instalaţiilor acestor staţii şi trecerea lor la tratarea manuală a apelor de mină generate, depăşirea capacităţilor proiectate pentru aceste staţii în perioade de aport crescut de precipitaţii, cu consecinţe trans­frontaliere”.

În acest context, este nevoie de fonduri semnificative şi de ample lucrări, pe o perioadă lungă de timp.