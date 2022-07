Se impozitează 40% din câștigul jocurilor de noroc, tranzacțiile imobiliare la persoane fizice impozitate cu până la 3%

Liderii PSD, PNL și UDMR au convenit miercuri, în ședința Coaliției după 5 ore de discuții varianta finală a ordonanței pe care Guvernul urmează să o pună în dezbatere publică și să o aprobe în zilele următoare.

Iată o sinteză a acestor măsuri:

La capitolul DEDUCERI

• Deducerile vizează veniturile până la 4.500 lei, cu un impact bugetar de 3 miliarde lei/an până în 2023

• Tinerii până în 26 de ani, deduceri de 15% din impozitul pe venit cu valoare maximă de 383 lei

• Deduceri pentru familiile care au copii (doar unul dintre părinți) 100 de lei/copil dacă copiii sunt înscriși la o formă de învățământ. (De la 4 copii în sus impozit pe venit zero)

La capitolul CONTRACTE PART TIME

• Contractele part time cu contribuții ca salariu minim pe economie, dacă persoana are doar un singur contract de muncă

• Excepție vor face elevii/studenții care au vârsta până la 26 de ani, persoana care urmează o formă de ucenicie, pensionarul care beneficiază de pensie din sistemul public, persoane fizice care realizează venituri din salarii având mai multe contracte de muncă cu timp parțial sau întreg iar valoarea cumulată din salarii depășește salariul minim pe economie, persoanele cu dizabilități

La capitolul DIGITALIZARE ANAF

După procesul digitalizării s-ar putea introduce gradual impozitul pe venitul global

La capitolul ACCIZE

• Alcool, 20% acciza – 6 bani/litru, din 1 ianuarie

• Țigări, crește cu 31 de lei acciza, 60 de bani/pachet, din 1 august

• Combustibil – acciză neschimbată, cu condiția ca din paritatea leu-euro să nu scadă

La capitolul TVA

• Restaurante, catering, hoteluri – de la 5 la 9%

• Locuințe – TVA 5% doar pentru o locuință până la plafonul de 600.000 lei și până în 80 metri pătrați utili

• Băuturi cu zahăr – de la 9 la 19% (intră și berea fără alcool)

La capitolul IMPOZIT PE TRANZACȚII IMOBILIARE LA PERSOANE FIZICE

• Se exclude deducerea de 90.000 euro/imo­bil vândut

• Se trece la impozitare de 1% pentru o locuință mai mare de 3 ani și impozit 3% pentru imo­bile de până în 3 ani (excepție moșteniri)

• Se va elimina COTA FORFETARĂ PENTRU IMPOZITUL PE VENIT DIN CHIRII

La capitolul IMPOZIT PROPRIETATE

• Pe grila notarială

• Nu se mai face diferență între persoană fizică versus persoană juridică

• Se face clasificare de ”rezidențial” și ”nerezidențial”. Pe rezidențial, impozitul este 0,1 – 0,2% și pe nerezidențial 1 – 1,3%

La capitolul MICROÎNTREPRINDERI

• Reducere plafon cu 500.000 euro

• Limitare deținere control la maximum 3 microîntreprinderi

• Limitarea obiectului de activitate

• Cel puțin un angajat

• Dividende de la 5 la 8%

• Se elimină scutirile pentru companiile de stat și pensiile private

La capitolul PFA

• scăderea plafonului de la 100.000 euro la 25.000 euro/anual

La capitolul JOCURI DE NOROC

• Se impozitează cu 40% din câștig (orice câștig), dar se va face analiză privind modalitatea de impozitare la nivel UE pentru a se aplica un model

La capitolul AGRICULTURĂ/CONSTRUCȚII

• Scăderea plafonului de la 30.000 lei la 10.000 lei pentru facilități fiscale

La capitolul BENEFICII

• Limitarea beneficiilor salariale impozitate favorabil la 33% (venituri anuale)

La capitolul VENITURI EXTRA SALARIALE

• Sub 6 salarii minime brute – fără contribuții

• Între 6 și 12 salarii minime brute – contribuții pentru 6 salarii minime

• Între 12 și 24 salarii minime brute – contribuții cât pentru 12 salarii minime

• Peste 24 salarii minime brute – contribuții ca pentru 24 salarii minime.