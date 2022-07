Liceeni de la “Barițiu”, premiați pentru prestația din stagiile de practică

18 liceeni ai Colegiului Tehnic “George Barițiu” Baia Mare (director, prof. Simona Popescu) au fost premiați ieri pentru prestația foarte bună pe care au avut-o în cadrul stagiului de practică găzduit de compania Italsofa. Inițiativa a venit din partea agentului economic, iar premiile în bani au depășit suma de 7.000 de lei.

Anul școlar 2021-2022 a fost unul productiv pentru Colegiul Tehnic “George Barițiu” Baia Mare. Aproape 300 de elevi din clasele X-XI au luat parte la stagiile de practică comasată organizate în parteneriat cu 51 de agenți economici din județ (Baia Mare, Fărcașa, Merișor, Bușag, respectiv Tăuții-Măghe­răuș). “2021-2022 este atât anul școlar cu cei mai mulți elevi ai Colegiului Tehnic “George Barițiu” trimiși în stagii de practică, cât și anul în care putem concluziona faptul că s-a creat o conexiune reală între școală și agenți economici, în care cele două entități au format o echipă pentru educarea elevilor și conturarea unei prestații foarte bune a acestora pe durata practicii. Iar întrucât elevii noștri s-au comportat exemplar, implicarea lor a fost răsplătită: unii agenți economici i-au angajat pe perioada verii, în vreme ce Italsofa a decis să îi răsplătească cu premii în bani, în valoare totală de 7.726 de lei, distribuția recompenselor fiind diferențiată în funcție de prestația fiecărui elev”, a punctat prof. Simona Popescu, directorul Colegiului Tehnic “George Barițiu” Baia Mare. Astfel de stagii de practică au alocată o perioadă de trei săptămâni, timp în care elevii respectă rigorile firmei, instructajul și normele de protecția muncii, fiind supravegheați atât de tutorele de practică, cât și de un responsabil desemnat de fiecare agent economic. “În urma acestui stagiu (la Italsofa, n.r.) am câștigat experiență, m-am dezvoltat pe partea de comunicare și am învățat ce înseamnă statutul de angajat și cum se derulează relația cu angajatorul. Am mai observat că ceea ce am învățat la școală, ca teorie, am putut folosi în acest stagiu practic. Mai mult, atmosfera a fost una prietenoasă, iar mediul de lucru plăcut”, a mărturisit Narcis Bud, unul dintre elevii premiați. Pentru anul școlar 2022-2023, Colegiul Tehnic “George Barițiu” Baia Mare ofertează locuri în cinci clase de liceu și o clasă pe segmentul profesional. Rata de promovare la examenul de bacalaureat din acest an a fost de 61,4%, în creștere cu circa 20 de procente față de 2021.