O tânără din sistemul de protecţie a copilului, Diana Berchi, artistă în devenire

De la un simplu trandafir la premii importante în artă

Diana Berchi are 19 ani şi este proaspăt absolventă a Colegiului de Arte din Baia Mare. Nu a avut o viaţă deloc uşoară. De la vârsta de 4 ani se află în sistemul de protecţie a copilului. Poate că aici îşi are rădăcina şi sensibilitatea tinerei care a găsit modalitatea potrivită prin a-şi exprima trăirile: arta vizuală.

Dacă în primii ani ai copilăriei nu avea de­loc răbdare să coloreze desenele din cărţile cu prinţese, în clasa a cincea şi-a descoperit această pasiune, atunci când a încercat să deseneze un trandafir. „Îmi aduc aminte că am stat mult în cameră, iar pe patul meu erau multe foi mototolite, pentru că nu am renunțat la acel trandafir”. De acolo a fost un simplu pas: a ajuns să aibă alături persoane care au susţinut-o să ajungă la un nivel ridicat cu arta: educatoarea Nicoleta Hariton, artista Postumia Rus, sponsorul Dragoş Cristian, familia din Italia, Daniela şi Gianni Simonatti, dar şi cei de la Hope and Homes for Children, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, S.O.S. şi Love2Share. Acum, Diana Berchi are în palmares mai multe premii obţinute la concursuri de gen, iar lucrările sale au putut fi admirate recent şi pe simezele Coloniei Pictorilor din Baia Mare.

R: În general ce te inspiră?

D.B.: Inspirația pentru mine are mai multe sensuri, deoarece una este să te inspiri după mai multe fotografii, după care încerci să creezi un puzzle care formează o idee. Astfel, ideea pe care ai creat-o va deveni originală și alta este când e pură imaginație. Inspirația imaginară poate fi și dintr-un vis, natură, versuri, gânduri și trăiri sau orice. Nu eu îmi aleg tema, ci las sufletul sau mâna să aleagă, dacă las mintea să controleze, ar dori să deseneze doar portrete. Segmentul în care mă regăsesc este grafica, fiindcă cu arta am început de la un simplu creion HB, iar pe parcurs am descoperit tehnici diferite: pix cu gel/bilă, pixuri linere, tuș, stilou, cerneală tipografică.

R: Am înţeles că ai creat foarte mult în timpul pandemiei. A fost o perioadă propice pentru a-ţi exprima trăirile, sentimentele prin artă?

D.B.: Recunosc, am avut multe imaginații în pandemie, încât am creat idei și le-am transpus pe foaie sau pânză. Dese­nam orice mă apăsa pe suflet, mă refugiam în artă. Îmi aduc aminte, am avut o comandă de pictat un peisaj după poză. Imaginea ilustra o plajă pustie cu 2 bărci, marea era cu mai multe tonuri de albastru și în stânga era o insulă cu un turn. Pe acel tablou am stat 6 luni și am rămas uimită, cum a ieșit pictura doar pentru că îmi era dor de mare. Îmi era dor de familia din Italia, încât i-am dat ca titlu: „Spune-mi tu, mare albastră”.

R: Ai adunat în palmaresul tău mai multe premii…

D.B.: Da, am participat la multe concursuri și am obținut câteva premii, dar diplomele nu se compară cu pasiunea pe care o am pentru artă. Am participat cu Școala Populară de Arte Plastice la concursurile: Secțiune de „PICTURĂ”: am obţinut Premiul special la Brăila. La secțiunea de „GRAFICĂ”: Mențiune – Suceava; Premiul al III-lea – Sibiu; Premiul al II-lea – Galați; Premiul I – Giurgiu.

R: Recent ai fost prezentă la Colonia Pictorilor cu lucrări expuse în cadrul expoziţiei de atestate a absolvenţilor de la Colegiul de Artă. Cum a fost pentru tine această experienţă?

D.B.: Sincer, această experiență a fost interesantă, deoarece eram surprinsă, pentru mulțimea de persoane care se uitau la expoziție. Da, am mai avut câteva expoziţii, dar la această expoziție m-am simțit diferită și mândră de mine.

R: În general ce vrei să transmiţi prin lucrările tale celor care îţi admiră lucrările?

D.B.: Prin lucrările mele vreau să transmit că orice este posibil. Pornind de la un simplu trandafir până la ultima expoziție este un drum lung. Pasiunea pentru artă nu o pot descrie, dar pot spune că nu m-aș putea despărți de creion. Arta este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în viață și voi lupta până la capăt, pentru a ajunge unde mi-am propus.

R: Ce alte pasiuni mai ai?

D.B.: Am câteva pasiuni despre care știu puține persoane: fotbalul, înotul, fotografia și moda. La terminarea liceului doresc să merg spre partea de grafică în Cluj la Universitatea de Artă şi Design, iar după Licență o să continui cu Masteratul în Italia la Academia de Grafică din Milano.