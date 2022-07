Prețul vorbelor

Suntem asaltați de felurite opinii despre starea lumii la această oră. Războiul din Ucraina a răsucit multe păreri ale oamenilor, crizele care se arată la orizontul apropiat, unele au ajuns în propria noastră ogradă, cumpănesc dar mai ales descumpănesc spiritele. Sondajele evaluează puncte de vedere, dar și răstălmăcesc realitatea aproximativă. Nu prețuiesc vorbele. Am văzut că se face o campanie prematură, zic eu, despre cei care ar avea profil de președinte al României. Dar e lung drumul până departe. Se face lus­truirea unor personaje, dar și mânjirea cu funingine a altora. Se împotmolesc opiniile într-o realitate greu de stăpânit de către liderii actuali ai lumii. Aud tot mai des, în ultima vreme, o critică sporită la Uniunea Europeană. Nu că nu ar avea șchiopătările ei, probleme care nemulțumesc mai multe state. În această panoramă a morții și ruinei, provocate de război, numai de optimism nu ne arde.

Atunci când am aderat la marea comunitate europeană n-a fost doar un avantaj economic, ci ne-am gândit și la polenizarea noastră cu valori ale civilizației. Să nu uităm că România modernă s-a construit și cu viziunile occidentale. Nu am uitat de pașoptiști. Eu am citit și această parte a istoriei noastre. Fiecare este liber să creadă ce dorește, ce lecturi are, dar și ce interese. M-am gândit la toate acestea după summitul NATO de la Madrid. Care a luat în discuție probleme acute ale prezentului, în condițiile conflictului din vecini. Dacă nu eram în Alianță, ce făceam? Nici nu-mi vine să mă gândesc. Mă apăr și eu cu articolul 5 din statutul ei, al Alianței Nord-Atlantice, care obligă la o reacție unitară, dacă unul dintre statele componente este atacat de o altă putere. Eu cred că NATO are un rol de descurajare a unor intenții agresive.

Dar vedem că de la litera documentului, la învălmășeala cotidiană, lucrurile se mai schimbă. Multora nu le convine că aderarea a presupus renunțarea la o parte din atribuțiile suveranității. Aici tresar și eu, dar caut să pun în balanță statutul actual al nostru, cu ipostaza de stat pur independent și singur. Gândiți ce s-ar fi întâmplat! Aud că suntem o colonie a străinătății, care ne fură bogățiile și ne strică tradițiile și obiceiurile. Dacă nu facem nimic să stăvilim această tendință, că este, atunci vine nivelarea. Jaful, hoția, prădarea pădurilor nu sunt trecute în statut. Aparțin altor metehne. Aici ne putem revolta când auzim cu câtă obrăznicie, prin țesături suficient de înalte, se prăduiește țara sub ochii închiși ai unora, cu răspunderi precise. Importanța faptului că aparținem unei asemenea structuri s-a văzut, și se vede, când Rusia a invadat Ucraina.

Eu cred că dacă România nu făcea parte din Uniunea Europeană și NATO, agresorul din răsărit vorbea altfel cu noi. Și așa ne-a trimis mesaje care sună a amenințare. Nu a pus niciun preț pe vorbe. Nu am făcut eu istoria, doar o constat. Nu putem uita efectele ocupării țării de către ruși de paisprezece ori de-a lungul vremii. A numărat confratele Toma Roman. Dacă Ucraina pierde războiul, România se va învecina la nord cu influența rusească. Și asta mă duce cu gândul la sfârșitul ultimului război mondial. Bolșevizarea și colectivizarea forțată. S-au aplicat practici care nu corespundeau poporului român.

Tresar și scriu când citesc ce gândesc analiștii și strategii militari ruși. Că Țările Baltice, Polonia și România ar putea fi invadate de Rusia. Și dacă amenințarea este la nivel de vorbă, nu știm ce se ascunde după vocale și consoane. Credeți că mă bucur să văd cum sporesc trupele străine în România? Dar nu avem altă variantă. NATO se arată a fi un apărător convingător. Mai ales că și Marea Neagră nu mai este singurul nostru vecin bun. După cum vedeți, m-am dat și eu după lumea care ne folosește. Că alianțele sunt vechi în istorie. Uneori ne-au ajutat, alteori ne-am păcălit. Cumpăniți singuri și prețul vorbelor mele. Puteți avea și alte păreri. Numai să ne fie bine.