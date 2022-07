Plină de ciudățenii • Borșa noastră, tărâm irepetabil

Ne-am grăbit să revedem Borșa iute, înainte să i se întoarcă stranierii și să devină frustrant să circuli pe acolo. Intersecțiile și drumurile se blochează, se circulă și se parchează aiurea și-ți trece orice urmă de bunăvoință în a încerca să găsești frumosul în Borșa. Dar orașul cel nordic are și ciudățeniile sale, mai cu seamă naturale. Facem, pe scurt, un top, al celor mai mari ciudățenii ale Borșei în cele ce urmează, împreună cu montaniardul Ionică Pop. Chiar de la fața locului.

“Peștera Comorii”“ e în zona Sâlhoi din munții Maramureșului. Fiind un fund de sac, e periculoasă, pentru că nu are aer. În căutarea comorilor ascunse de evreii fugari, mai mulți borșeni și-au găsit acolo sfârșitul, iar speologii le-au găsit oasele.

Izvorul carstic Fântâna lui Râțâfoi, pe creasta munților Rodnei, în zona La Cărți, are o poveste interesantă. Se făcea că odinioară, hoții de cai se ascundeau acolo, sus, prădau și apoi cărau caii peste munți și-i vindeau în Polonia. O evreică din familia Raț, păgubită, s-a îmbrăcat în straie băr­bă­tești și s-a infiltrat printre prădători. Ca fiind Râțâfoi, și el amator de tâlhării. Unul dintre ei, mai suspicios, a deconspirat-o, au urmat scene ușor de imaginat, culminând cu tăierea gâtului și aruncarea în acel loc, unde e acum Fântâna…

Piatra Scrisă, localizată pe drumul lui Manz, de la mina 1 Mai spre Tarnița, e o formațiune stâncoasă în calcar cu inscripții foarte vechi, ce se presupune că ar avea către 200 de ani.

Avenul din Podul Cailor, undeva în stânga cunoscutei Cascade a Cailor, greu de ghicit, se află un aven, o peșteră verticală cu o adâncime de 92 de metri!

Tunelul/galeria ce face legătura între mina 23 august, de la Baia Borșa, spre Ivășcoaia. După un tunel de doi kilometri, ai ieșit pe Vaser! Altfel spus, eterna competiție și ignorare reciprocă între cele două orașe se poate rezolva simplu, redeschizând o galerie de mină!

Cătunul de borșeni de pe teritoriul Ucrainei! Da, a existat așa ceva, vreme de decenii! E vorba de un grup de case, de gospodării de vară mai precis, unde borșenii mergeau cu animalele, pe teritoriul Ucrainei! Pe cursul superior al Țibăului, la confluență cu Valea Ursului, era acel loc de vărat, la Prestanci, prin pasul Sărata, și se coboară, atenție, pe un afluent al… Prutului! Acolo ești în bazinul hidrografic al Prutului. Altă curiozitate, Prutul are bazinul superior la noi, pe teritoriul Borșei!

Izvorul Bistriței Aurii se află în căldarea glaciară a Gărgălăului, trece prin tăul Știol, dar nu-l generează cum crede lumea. Dar iată un alt râu celebru cu obârșii la noi! La borșeni, mai exact.

Fortificațiile și cazematele de pe linia fronturilor ambelor războaie mondiale, de la Prislop spre Piciorul Vulpii, Fântâna Stanchii și Jupania.

Hora de la Prislop e o altă ciudățenie pentru că ea, la bază, își are originea în nedeile/târgurile de odinioară, unde nu numai se cumpăra și vindea, dar liderii și oamenii cu idei se organizau, făceau schimburi de informații și de idei, nu toate benefice regimurilor, peste secole, drept pentru care aceste nedei erau interzise!

Izvorul sau Zănoaga Cailor, adică pârâul pe care se află celebra cascadă, dispare mai jos din albie, chiar după cascadă, în subteran și reapare la 1,5 kilometri mai jos, în zona locuită, la o vâltoare!

Borșenii îi spun stâncii Stancă sau Cățană. În Tarnița Bălăsinii, în Al Doilea Război Mondial, au fost duse de-a valma familii de evrei și au fost executați. N-a căutat încă nimeni groapa comună. O fetiță a supraviețuit, au dus-o păcurarii și au ascuns-o la o stână. Nefamiliarizată cu traiul la munte, cu mâncarea, s-a îmbolnăvit și a murit, deși era unicul martor al acelei grozăvii. Se petrecea în șaua dintre vârful Bălăsinii și Fântâna Stanchii.

Dar borșenii au și mo(n)stre de ciudăţenii mai contemporane. Mai există urme ale unei linii de funicular sus, pe munte, de la Anieș spre Șaua Galațiului, pe la căldarea Puzdrelor și Gârlea, până la gara din Borșa!

Apele de flotație de la mineritul Borșei nu curgeau prin oraș, ci erau deviate prin galerii în bazinul hidrografic al Vaserului! Sigur, mai curgea pe Cisla apă cu steril, dar în mare, apele erau aruncate la vecini!

Pârtia olimpică a Borșei, de care se face mare caz, n-a apucat să fie olimpică niciodată, doar a vrut să fie. În anii ‘40, Ungaria voia să organizeze Jocuri Olimpice de iarnă și a avut loc o pregătire a Olimpiadei. Printre alte locații, s-a gândit aici, la Borșa, pârtie olimpică, cu trambuline gândite de meseriași polonezi, cu cabane… dar războiul a deturnat sportul. Jocurile trebuiau să se țină apoi la Cortina d’ampezzo, în Italia și s-au ținut… dar în 1956.

Borșa are propriul Turn înclinat, nu chiar de talia celui de la Pisa. Este fostul han al lui Ghica, de vizavi de spitalul orășenesc, ce se înclină în toate părțile și arată ca un castel din cărți de joc. Pentru temerari, poate deveni atracție turistică, cine urcă până în ultima cameră de sus, din pod, e “bărbățan”!!

Și că tot am amintit, în Borșa nu ești bărbat, ești bărbățan sau nu ești nimic. Așa se face că dacă ești puțin atent acolo la semnele de circulație, mai ales în locurile fără case (dar nu obligatoriu), vezi semnele ciuruite de gloanțe, martor a unor chefuri și a unor necesare demonstrații de bărbăție. Nu te pui/joci cu bărbățanii! În scurt timp, Borșa se repopulează cu stranierii, la timp ca să prindă și recensământul care să dovedească faptul ca ei au fost și or fi acolo, în vecii vecilor!