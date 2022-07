Petrova – istorie și cultură

Sunt câteva așezări în Maramureș care, prin fiii lor, nu lasă să se uite trecutul care le-a plămădit, dar nici cultura dătătoare de lumină și încredere în ființa locului. Un asemenea spațiu binecuvântat este comuna Petrova, cu fructe intelectuale cu aură proprie, care, desfoliindu-se lăuntric, împrăștie în jur mireasma vechimii, dar și freamătul acestui timp extrem de grăbit. Petrova are destinul unei mări, cu fluxuri și refluxuri, de aceea lucrarea statorniciei este vizibilă. Adică sunt oameni ai locului, care zidesc pe temelii consacrate, dar au și vocația de a-i chema acasă pe cei plecați din sat și pe unii lătureni.

Un personaj cu vocație de zidiri culturale este poetul, profesorul dr. Ion Petrovai, energic și neliniștit întru vitalitatea culturală a locului în care s-a născut. După ce a adus spiritul lui Mihai Eminescu la Petrova, unde a primit botezul cuvintelor lui Geo Bogza (1977), an de an a întreținut trează conștiința valorii maramureșene și a celei naționale. În ultimii ani, a polenizat spiritul Petrovei, și al Maramureșului Istoric, cu aura academică. Sub aceste efigii lucitoare se situează și recenta apariție editorială, cu un titlu inspirat – „NOBLEȚEA MARGINII – Cultură de rang înalt în Petrova și Țara Maramureșului”, 2021, coordonată de Ion Petrovai, publicată sub auspiciile Editurii „Țara Maramureșului” din Petrova, girată de Fundația “Prof. univ. dr Gheorghe Bilașcu” și Cenaclul de Cultură și Artă „Mihai Eminescu” din această așezare.

Un tom de 500 de pagini adună nume de prestigiu din Maramureș și alte centre culturale ale țării, care abordează subiecte importante din istoria și prezentul Nordului de țară. Cartea este și rodul dezbaterilor culturale și științifice care au avut loc, prin vreme, la Petrova ori în alte așezări maramureșene. Cu susținerea unor personalități ale culturii și științei românești, inclusiv a conducerii Academiei Române. Este de notorietate prezența academicianului Alexandru Surdu la Petrova și în alte așezări ale Ținutului.

Sub această cupolă intelectuală a luat ființă și „Grupul de la Petrova,” un nucleu de intelectuali iradiant, pentru multe fapte de cultură temeinică. Cum este și această carte, admirabilă prin sfera subiectelor și profunzimea abordării lor. Citesc sumarul ei și nu știu ce să aleg mai întâi pentru a vă stârni interesul pentru lectură. Cele o sută de articole sunt un document despre spiritul național, despre felul în care sunt percepute istoria și cultura locului. Da, sunt prezenți Eminescu cu universul lui genial, voievozii maramureșeni, popoare migratoare cu drumurile lor prin Maramureș. Arhitectul Dorel Cordoș scrie despre noua arhitectură a bisericilor de lemn din Maramureș, mulți semnatari făcând și portretul artistic al celebrului arhitect. Este evaluată contribuția esențială a Victoriei Berbecar în arta textilă.

Sunt articole profunde despre corifeii, apostoli, martiri ai nobilimii maramureșene: Gavrilă Iuga, Alexandru Filipașcu, Livia Piso-Filipașcu. Sunt aduse elogii filosofului academician Alexandru Surdu. Nu sunt uitați nici sculptorii Mihai Borodi, Mihai Coșan și Ion Pop-Vereta. Sunt evocate locurile care au găzduit întâlniri memorabile. Cum este Mănăstirea Budești. Și multe alte teme interesante, cu rang de noutate. Numele autorilor sunt o garanție pentru valoarea acestei cărți emblematice.

Triunghiul luminos și truditor, format din Ion Petrovai, Măricuța Petrovai și Alexandru Petrovai, îmi aduce aminte de demnele familii maramureșene, care au luminat acest Ținut și prin legăturile de sânge. Pe cei ce se mai îndoiesc de titlurile nobiliare de pe la noi îi invit să citească argumentatul articol despre familiile nobile din Maramureș și rolul lor istoric, de dr. Alexandru Leordean. Citându-l pe istoricul Alexandru Filipașcu, autorul a identificat, până în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, peste 600 de familii de nobili de origine română. E bine de știut, că nu am fost ai orișicui! Căutătorii au aflat și ramura familiei mele paterne din Giulești, cu acest rang.

Despre cartea NOBLEȚEA MARGINII se poate spune că este documentul unei generații care a pus istoria și cultura în cutia de rezonanță a acestui timp dinamic, dar suficient de surd și indiferent la temeliile neamului. O carte despre istorie și cultură în Petrova și împrejurimi, o carte de învățătură!

P.S. Astăzi, la ora 14, la Palatul Episcopal (Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”) din Sighetul Marmației are loc lansarea cărții NOBLEȚEA MARGINII, coordonator prof. Ion Petrovai.