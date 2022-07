Un exemplar dialog între Cultură şi Geopolitică

Este dificil a şti dacă, atunci când a fost rostită de filosoful antic Cicero, maxima “Inter arma silent leges – În vreme de război legile tac” a fost înţeleasă şi aplicată. Este de presupus că respectiva sintagmă nu a fost dată uitării, de vreme ce semnificaţia ei a evoluat, căpătând o variantă îmbogăţită sub forma “Inter arma silent musae – În vremuri tulburi muzele tac”.

Astăzi, vremurile sunt, încă o dată, tulburi şi ameninţate de norii cenuşii ai conflictelor şi incertitudinilor în faţa cărora imaginarul ne îndeamnă la formularea unor interogaţii fireşti: Tac muzele? Tac muzele greco-romane şi chiar anticele muze arabe – Allat, Uzza, Manat? Tac oamenii, nepăsători şi neputincioşi?

Am răspunde imaginarului prin a spune că Tullius Cicero nu a avut şi nu are întotdeauna dreptatea de partea lui.

Să mergem la argument!. La un argument căruia eu însumi am fost părtaş.

În ultimele trei zile ale lui Cireşar, România şi capitala sa au găzduit un act pro­eminent de relaţii de cultură şi politico-diplomatice în­tre ţara noastră şi lumea arabă reprezentată instituţional de către organizaţia regională Liga Statelor Arabe. Între 27-29 iunie, secretarul general al Ligii Arabe, ambasadorul Ah­med Abu Al-Gheit, împreună cu secretarul general-adjunct, Hossam Zaki, au fost oaspeţi ai României într-o vizită politico-diplomatică şi culturală. Având un du­blu caracter oficial şi privat, acest demers relaţional a fost rezultat al iniţiativei şi invitaţiei adresate de Asociaţia Nord pentru Cooperare şi Integrare (ANCI)”- o entitate maramureşeană animată cu devoţiune şi pasiune de făurarii de cultură şi carte Cornelia, Emanuel şi Alexandru Peterliceanu, iubitori şi apreciaţi cunoscători ai lumii arabe, care, prin co­lecţia “Biblioteca Arabă” şi-au clădit un meritat renume de promotori ai relaţiilor româno-arabe, ai patrimoniului identitar, cultural şi valoric al popoarelor român şi arab, o “echipă” cu bune şi vechi relaţii de cooperare cu Secretariatul General al Ligii Arabe din Cairo, dar şi în alte spaţii naţionale arabe.

Două segmente principale au caracterizat vizita Excelenţei Sale, Domnul Secretar General Ahmed Abu Al-Gheit.

Este vorba, în primul rând, de nivelul relaţiilor politico-diplomatice concretizate, în prima parte prin primirea înaltului demnitar – oaspete de că­tre Ministrul român de Externe, Dl. Bogdan Aurescu şi întâlnirea oaspetelui cu Prim-Ministrul Guvernului Ro­mân, Domnul Nicolae Ciucă.

Dialogul care a avut loc cu aceste prilejuri a fost unul de afirmare a dorinţei şi interesului comun pentru consolidarea şi dinamizarea cooperării dintre România şi Liga Arabă, inclusiv prin implicarea, în acest an şi în perspectivă, în rea­lizarea unor summituri comune Uniunea Europeană – Liga Arabă.

În context, secretarul general al Ligii a exprimat satisfacţia faţă de cooperarea foarte bună între Ligă şi România, subliniind deschiderea pentru amplificarea acestor raporturi, inclusiv în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Înaltul oaspete şi-a exprimat aprecierea deosebită pentru poziţia fermă şi echilibrată promovată, în mod tradiţional, de România, în ceea ce priveşte situaţia din regiunea Orientul Mijlociu, ecuaţia păcii şi stabilităţii în această parte a geografiei politice a lumii contemporane. A fost abordată, de asemenea, situaţia generată de conflictul din Ucraina, preopinenţii pronunţându-se pentru primatul mijloacelor politico-diplomatice pentru încheierea cât mai curând a acestei situaţii de criză.

Distanţându-se de maxima lui Cicero, “muzele” au ales să nu tacă, astfel încât partea finală a vizitei a fost dedicată unui deosebit eveniment cultural. Cu prezenţa unei asistenţe selecte – membri ai corpului diplomatic, reprezentanţi ai Ministerului de Externe, ai mediului cultural, mediatic, confesional, la Clubul Diplomatic din Bucureşti a avut loc lansarea oficială a două consistente volume memorialistice semnate de diplomatul şi demnitarul Ah­med Abu Al-Gheit editate, în condiţii grafice şi estetice de excepţie şi a căror versiune în limba română am avut plăcerea şi onoarea să-mi fie încredinţată.

Volumele vernisate cuprind “mărturiile” autorului, participant nemijlocit la viaţa Egiptului şi a Orientului Mijlociu într-una din cele mai zbuciumate perioade ale istoriei moderne a ţării sale şi a lumii arabe. În frumoasa şi sobra sa alocuţiune, editorul Alexandru Peterliceanu aprecia, cu îndreptăţire, valoarea volumelor “Martor la război şi la pace”şi “Mărturiile mele. Politica Externă a Egiptului, 2004-2011” – documente istorice şi cărţi de învăţătură.

Un amical dineu a încheiat festivitatea şi vizita oficialului egiptean şi arab în egală măsură. O vizită care, mărturisind binefacerile însoţirii între cultură şi geopolitică, este, totodată, un moment de referinţă în bogata şi vechea cronică a voinţei de coexistenţă şi construcţie a două popoare prietene.

Ambasador

prof. Dumitru CHICAN