Ce este de văzut pe o rază de 50 de kilometri în jurul Maramureşului?

Am înţeles, aţi văzut tot ce era de văzut în Maramureş (sâc, noi încă n-am reuşit…) Ce ar fi de văzut aproape, de jur împrejurul Maramureşului nostru drag, ca într-o excursie de weekend sau de duminică? Ne trecem în revistă vecinii, în cele ce urmează, cu ce au de oferit interesant. Maramureşul se învecinează cu Zakarpatia-Ucraina, cu judeţele Suceava, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj şi Satu Mare.

Zakarpatia – Ucraina

Evident, nu e de plecat acum în excursie în Ucraina. Dar ne putem aminti ce au de oferit interesant, mai ales că vorbim de tărâm odinioară maramureşean. Ca să facem o conexiune simplă, ar trebui vizitat Muzeul de arhitectură rurală şi de folclor Transcarpatian Rus din Ujgorod, unde vezi case de lemn, biserici de lemn, foarte asemănătoare cu cele cu care ne împăunăm şi noi. Apoi, am avea de văzut castele, cum sunt cele de la Palanok, Ujgorod sau cetatea Hust. În funcţie de măsurători şi de care-cum apreciază lumea, Europa are vreo 6 centre geografice. Unul dintre ele este vizavi de noi, mai precis de satul Valea Vişeului, în satul Dilove, obţinut printr-o triangulare a fostului Imperiu Austro-Ungar. Vecinii mai au ape termale la Kosino, dar şi ape sărate, vizavi, poate chiar din aceleaşi surse subterane cu ale noastre, din Ocna Şugatag şi Coştiui. În ce priveşte oferta naturală, Ucraina vecină are ce arăta, exact deasupra noastră. Avem aici vârful Hovârla, cel mai înalt din ţara lor, de 2061 metri, vizibil în zile senine din Ocna Şugatag şi Budeşti. Au complexuri de schi la Dragorat, Vednezhati şi evident, Bukovel. Au rezervaţii ale bioseferei în Rahiv, la Hora Blyzoytsya, parc natural Synevyr, cu lac şi sanctuar de urşi, au rezervaţie cu narcise sălbatice, ca noi vizavi, au cascada Shzpit (un fel de Şipot?) şi mai au o cascadă pe cursul superior al râului…Prut, ce izvorăşte de dincolo!

Suceava

Judeţul vecin Suceava nu are de arătat doar mănăstiri, deşi cam aceasta ar fi prima impresie. Acolo sunt cele două cetăţi ale Sucevei, reşedinţe ale domnitorilor Moldovei vreme de sute de ani, Cetatea de Scaun şi Şcheia. Au staţiunile Vatra Dornei, din secolul 19 şi Gura Humorului, cu mănăstiri, dar şi cu pârtie de schi şi parc de aventură. Au chiar şi o mocăniţă, ca noi, îi zice Huţulca şi are un traseu cam scurt, de 10,5 kilometri. Avem acolo satul Ciocăneşti-muzeu viu, salina Cacica datată în secolul 18. Plus evident mănăstirile. În materie de natură, avem Obcinele Bucovinei, dar şi Munţii Rarău-Giumalău, cu Pietrele Doamnei, cheile Moara Dracului dar şi chilia legendară a lui Daniil Sihastrul.

Bistriţa-Năsăud

Cu judeţul Bistriţa împărtăşim rezervaţia Pietrosul Rodnei şi Munţii Rodnei, chiar administraţia Parcului e dincolo, la ei şi e bine că e aşa. Ei mai au acel traseu Via Transilvanica, pornit de la Cuciuleasa. Mai au lacul Colibiţa, mult supraevaluat, cu tot cu legenda, cu satul de sub apă şi cu biserica încă vizibilă. În pasul Tihuţa mai au acel castel al lui Dracula, nu foarte convingător, e un hotel de fapt. Au case memoriale ale unor George Coşbuc şi Liviu Rebreanu. Au tot vizavi de noi staţiunea Sângeorz Băi, mai au Cascada Diavolului în Cheile Bistriţei Ardelene, din Munţii Godeanu.

Cluj

Judeţul Cluj are o îngustă porţiune de limită cu Maramureşul, în dreptul satelor Rohia şi Boiereni. În acea minusculă porţiune avem însă satul de origine a haiducului Pintea Grigore Viteazul, Măgoaja. Dar dacă intri mai serios spre interiorul judeţului, ai de văzut destule, chiar dacă te îndepărtezi puţin. Avem Ocna Dej, oraşul vechi Gherla, mănăstirea Nicula, apoi salina Turda, Cheile Turzii, lacul Tarniţa, castelul Banffy, parcul natural al munţilor Apuseni, cascada Vălul Miresii sau lacul Beliş Fântânele. Ar fi de văzut mai mult de-un weekend, nu?

Sălaj

Deşi glumeţii spun că judeţul Sălaj nu prea există, noi îl simţim ve­cin. Şi aici ai ce vedea! În Şimleu Silvaniei, chiar dacă nu curge şampania pe străzi (apropo, actualul proprietar al fostelor crame e acelaşi cu cel al Hotelului Mara din Baia Mare…), avem aici castelul Bathory de secol 16, dar şi cetatea Almaşului de secol 13. E de mult aici Sălajul deci… Avem rezervaţia geologică Grădina Zmeilor. La Hida este o poiană cu narcise, ba cu două feluri diferite de narcise! Tot acolo în zonă e Stânca Dracului. De mare valoare e şi castrul Poroli­ssum de la Moigrad, presupus ultim bastion al ocupaţiei romane în Dacia. Alte obiective naturale din Sălaj sunt peştera Cuciulat, stâncile Moşu şi Baba ori locul de belvedere Prisnel, împărţit cu Valea Chioarului de la noi.

Satu Mare

Inclusiv vecinii sătmăreni au ce ne arăta, şi nu cefele late de la plaja de la Apa ori vinul elegant de la Beltiug şi nu numai. Acolo avem de vizitat cetatea Ardudului, de secol 14, a voievodului Dragffy, Medieşu Aurit cu castelul Lonyai, dar şi cu sit arheologic preistoric de mare valoare. Plus castelele de la Hodod. Sătmarul are opt arii naturale protejate, de la râul Tur la dune de nisip, heleştee şi mlaştini. Sau lacul de smarald din zona Turţ. Dar şi alte obiective gen băile Tăşnad sau lacul Călineşti-Oaş (acum aproape secat). Ori limita cu noi, de la Băiţa, cu vârfurile Pietroasa, Ţiganu şi Luna Şes.

În caz c-am reuşit să vă scoatem din Maramureş, o facem doar ca să faceţi comparaţii, deşi am făcut o trecere în revistă simplistă, de suprafaţă. Să ne deschidem orizonturile, fie şi preţ de un weekend, dar şi să putem aprecia şi mai mult cele multe ce le avem aici, de la obiective naturale la istorice, la religioase sau zone turistice recunoscute naţional!

Alexandru RUJA