Așa da, așa nu! Altfel de Predator, vikingi convingători, dinozauri nu prea

Revenim în încercarea de a vă sugera cu ce filme merită să vă pierdeți vremea. Și cu care nu. Trecem în revistă câteva filme recente, de anul acesta, chiar dacă nu proaspete-fierbinți. Le împărțim în două categorii, Așa da/Așa nu, ca să ne dumirim urgent pe ce e păcat să risipiți bani și timp.

AȘA NU!

Pentru prima jumătate de an, una dintre dezamăgiri este „The gray man”, film de acțiune/ spionaj. Atât de pueril că doare, mai ales alegerea actorilor principali. Un action thiller cu superspioni, în care eroul principal este Ryan Gos­ling, pe care l-am văzut mai mult în comedioare, locul unde era bine să rămână, iar eroul negativ este un Chris Evans intenționat batjocorit cu o mustață demnă de Freddie Mercury. Degeaba apare Billy Bob Thornton. Culmea, Chris Evans a refuzat rolul principal pozitiv, ceea ce ar fi salvat filmul de la ridicol, pueril. Nici efectele bune, nici scenele de luptă nu pot salva de la ridicol. Alt film care prea încearcă este “Jurrasic World Dominion”. Deși Chris Pratt e convingător, deși a fost reciclată linia originală, Cu Laura Dern, Sam Neill și Jeff Goldblum, filmul e doar o ciorbă reîncălzită. Chiar așa, cu dinozauri, efecte, lupte…nu poți scăpa de senzația că cine repetă a cincea oară acceași greșeală își merită soarta. Ne referim la „creșterea de dinozauri”…

AȘA DA!

Ceea ce nu putem spune despre „The North­man”, o saga vikingă bine făcută, filmată excelent. Așa e, nu e de talia serialului Vikings, dar și pentru că n-a avut unde dezvolta atâta poveste. Aici, actorul principal Alexander Skars­gard e la fel de credibil cum a fost ca vampir, erou etc. Ca să nu vorbim de compania selectă…Willem Dafoe, Ethan Hawke, Nicole Kidman și deja versatila Anya Taylor Joy. Plus cân­tă­reața Bjork…un regal. Da, voiam mai mult de la film, nu o poveste de răzbunare gen Conan, e adevărat. Dar ținem cont de context, pandemie, criză economică. A fost o superproducție necesară, chiar dacă nu s-a ridicat la nivel înalt ca poveste. Mai recent, am văzut „Prey”, un fel de continuare neașteptată a șirului Predator. Da, vânătorul de oameni, reciclat și trimis în America de Nord, printre indienii comanși. Domnișoara Amber Midthunder e surprinzător de naturală, ca puștoaică indiană ce vrea să devină vânător și războinic, printre bărbați. Mai mult, filmul are ceva din atmosfera primului Predator, cel cu Schwartzenegger și trupa lui de comando încolțiți în junglă. Aici, e preerie și pădure seculară.

Am mai fi amintit printre dezamăgiri și remake-ul „Firestarter” după Stephen King, dar și după filmul de anii 80 cu juna Drew Barrymore. În schimb, așteptăm cu sufletul la gură filme noi ca Beast, Samaritan sau Bullet train. Și revenim!