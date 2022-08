Gura lumii ☺ Bunul-simț se cunoaște, se vede de departe, precum podul!

Era cât pe ce să întâlnim, pentru prima dată în acest mandat, un primar de orășel, cunoscut pentru faptul că… nu-i.

De bucurie, aflând că e la marele lui obiectiv, i-am trimis vorbă că venim să-i tot facem o poză pe mărețul pod. El acolo, noi în primărie. Terminăm discuția cu eternul și neobositul viceprimar, pe care celebrul primar îl sună și zice așa: “Zi-i să vină în p… mea odată, că io am treabă, nu am vreme să stau după toate p…”. Zis și făcut! Am salutat frumos, am sărit în mașină și am pornit în trombă! În direcție total opusă.