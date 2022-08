Mijloc de an • A fost ceva muzică memorabilă anul acesta, până acum?

Suntem la mijloc de an și aproape c-ar fi timpul să trecem în revistă jumătate din anul muzical. Este ceva memorabil? A meritat să fim atenți la industria muzicală? Nu ne referim la jalnicul Eurovision, ci la piața reală.

Luna ianuarie a marcat revenirea solistului canadian soul The Week­end, a rockerilor veterani Magnum, de asemenea a solistului rock Tony Martin, fostă voce Black Sabbath. Altă revenire a fost a Christinei Aguilera. În country, am avut album al actorului Kiefer Sutherland, de câțiva ani reciclat în urban cowboy. Clasici reveniți au fost Jethro Tull. A mai scos album virtuosul chitarist Steve Vai, abia revenit după o operație la mână. În februarie, piața muzicală s-a mai întremat, am avut albume Dr Dre, Snoop Dog, Kanye West, Jennnifer Lopez cu Maluma, Joss Stone sau Mary J. Blige. Dar și reveniri discografice ale rockerilor Korn, Saxon, Eddie Vedder. A revenit pop-punkerița Avril Lavigne după lipsă îndelungată. Ne-a încântat solista blues Beth Hart, o mare iubitoare de România, cu un tribut to Led Zeppelin. O plăcută surpriză am avut de la noul album Scorpions, mai rock decât ultimele lor…zece albume, deși sunt septuagenari deja. Luna martie a readus-o în atenție pe veterana country Dolly Parton, iar rockerul canadian Bryan Adams a scos două albume, unul ca muzică a unui spectacol de Broadway. Am avut și album al solistei noastre Inna, albume foarte bune rock ale unor Sabaton și Ghost, dar și lestul scos de Kid Rock, un country rock ofensator, trumpist, macho. Luna aprilie a adus album live Miley Cyrus, album pop funky a legendelor Red Hot Chili Peppers, o încercare de revenire disco a australiencei Kylie Minogue, o altă revenire blues, cam soft, a legendei slide guitar Bonnie Raitt. Alte albume de valoare au scos Dana Fuchs în blues, Miranda Lambert în country, Rammstein în rockul industrial german. Plus un probabil cântec de lebădă a legendei country Willie Nelson. O lună excelentă din punct de vedere muzical. Luna mai a fost mai slabă… am avut album al rockerilor Halestorm, pop bun cu odinioară punkista Florence and the Machine, revenire stranie a cult rockerilor Def Leppard și album solo al ex-Oasisului Liam Gallagher. În fine, iunie ne-a adus deja album horror punk al trupei GWAR, se pregătesc de albume solistele country Carrie Underwood și Kelly Clarkson, pirații rock Alestorm și… Madonna! Mult, puțin? Așa arată deocamdată anul muzical 2022, cu rezerva că n-am vorbit de apariții mai puțin comerciale, gen albume de jazz bune ale unor John Scofield, John Zorn, sau albume blues ale unor Sass Jordan, de rock mai dur decât cel al trupei Five Fingers Death Punch, sau revenirea Michael Schenker Group.