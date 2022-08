Jandarmii maramureșeni, la datorie

Și în acest sfârșit de săptămână, jandarmii maramureșeni sunt la datorie intensificând măsurile specifice de ordine publică și acționează zilnic, atât independent, cât și în cooperare în vederea prevenirii unor evenimente nedorite pe timpul manifestărilor din spațiul public, ce au loc pe raza județului nostru în această perioadă, dintre care amintim următoarele:

Începând de vineri și până duminică, de la ora 12, în Parcul central din Sighetu Marmației are loc „Festivalul culinar specific zonei mediteraneene”, iar de la ora 18, în localitatea Băiuț, are loc concertul de muzică electronică „Oxygen”.

Sâmbătă, începând cu ora 7.00, și duminică, de la ora 10.00, în localitatea Șișești are loc manifestarea sportivă „Cupa 4×4 Off Road Șișești 2022”.

Tot sâmbătă, începând cu ora 17.00 și duminică, de la ora 10.00, în zona Pasului Prislop din localitatea Borșa se desfășoară Festivalul Interjudețean „Hora la Prislop”.

Duminică, începând cu ora 9.00, în localitatea Cavnic are loc o manifestare promoțională ce include expoziții auto, probe de îndemânare auto și moto, competiții skanderberg și concerte, iar în localitatea Cernești, începând cu ora 13.00, are loc manifestarea câmpenească „Festivalul Stuparilor”.

Tot duminică, începând cu ora 13.00, în localitatea Oncești, în zona Cetății Waraliei (Ținutul de Sub Cetate), va avea loc a V-a ediție a „Zilei Dacilor Liberi”.

Pentru a preveni eventualele fapte de tulburare a ordinii și siguranței publice, jandarmii recomandă participanților la aceste manifestări să adopte un comportament decent, conform normelor de conviețuire socială și să acorde atenție deosebită bunurilor personale. Atunci când sunt martorii unor fapte antisociale, cetățenii pot sesiza acest lucru forțelor de ordine aflate în teren sau pot apela numărul unic de urgență 112.