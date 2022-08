Târgul expoziţional de berbeci din Baia Mare, sub greutăţile vremii…

Asociaţia judeţeană a crescătorilor de ovine şi caprine „Pro Ovis” Maramureş a organizat, ieri, în Baia Mare, ediţia a V-a a Târgului Expoziţional de Berbeci. La eveniment au participat crescători din mai multe judeţe din ţară, oficialităţi locale, judeţene şi de la nivel naţional.

Printre invitaţi s-au numărat: dir. APIA, Adrian Pintea, dir. ANZ, Florinel Bîrcă, sau Gheorghe Neaţă, dir. gen. coordonator al Registrului de Rasă. Ediţia din acest an s-a desfăşurat sub influenţa vremurilor grele pe care le trăiesc toţi, nu doar crescătorii de ovine şi caprine: „Anul acesta nu a fost unul tocmai bun pentru noi. Preţul mare al furajelor, desfacerea la miei şi multe alte probleme ne-au creat dificultăţi mari”, a spus organizatorul. Şi discursurile cu problemele pe care le întâmpină crescătorii de ovine şi caprine au continuat: „Trebuie să vedem cum vom trece peste următorii 5 ani deoarece s-au tăiat 10 milioane de euro din subvenţie şi nici măcar nu am fost consultaţi! Noi, ca reprezentanţi ai crescătorilor, trebuia să fim chemaţi, cum am fost şi altădată, să vedem ce se poate face. Sunt necazuri, dar pentru toţi, nu doar pentru unii. A fost un an extrem de greu, aşa că nu meritam să fim loviţi tocmai acum, prin a ni se tăia din subvenţie. Apoi sunt supărat că mă întâlnesc cu dumneavoastră şi nu ştiu ce să vă răspund. Legat de atacul animalelor sălbatice, am ajuns să le cunoaştem exact cum cunoaştem fotbaliştii după numerele de pe tricou. Ce urs te-a vizitat azi dimineaţă? Ăla negru, dar pe tine? Cel maro…La tine care a venit? Cel năpârlit! Şi autorităţile nu iau nicio măsură…”, a spus Ioan Câmpean, preşed. Asociaţiei crescătorilor de ovine şi caprine din judeţul Bistriţa-Năsăud. „În ceea ce priveştere susţinerea noastră de către Ministerul Agriculturii, daţi-mi voie să am rezerve. Asta deoarece politicile care se fac acolo nu se fac niciodată consultându-vă pe voi! Ele se realizează arbitrar! Nu poţi tăia acum subvenţia de la oaia ţurcană şi să o dai în altă parte! Asta trebuie să ştiţi. De asemenea, trebuie să vă cereţi drepturile, iar pe oaie să o puneţi pe un soclu de pe care să o privească inclusiv ministrul Daea! Nu să se uite doar la roşii şi ceapă… Ăsta este semnalul pe care vi-l dau aici!”, a completat şi Gheorghe Neaţă, dir. gen. coordonator al Registrului de Rasă. Trecând peste greutăţile vremurilor actuale, crescătorii de ovine şi caprine au fost răsplătiţi cu diplome şi medalii pentru exemplarele cele mai frumoase. Acestea chiar nu au lipsit, fiind lăudate de către toţi cei prezenţi.