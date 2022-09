Începe un nou an școlar, plin de provocări

• prof. Mihai Cosmin Pop: „Bazându-ne pe experiența profesorilor și directorilor din județul nostru, considerăm că lucrurile vor funcționa corect” •

Peste 69.000 de preșcolari și elevi maramureșeni încep astăzi cursurile față în față, fără restricții specifice pandemiei. Cu toate acestea, anul școlar e unul atipic, prefigurat de o serie de schimbări majore. Prof. Mihai Cosmin Pop, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, oferă în cele ce urmează o ima­gine de ansamblu a debutului anului școlar 2022-2023.

• toate cele 188 de unități cu PJ își deschid astăzi porțile

Reporter: Întregul peisaj educațional e prefigurat de mari schimbări: de la modulele de învățare care vor înlocui obișnuitele semestre până la eliminarea din agendă a tezelor obligatorii ori imposibilitatea exmatriculării elevilor. Părerile tuturor actorilor educaționali sunt, ca de obicei, împărțite, dar, în calitate de inspector școlar general și om de catedră, cum anticipați feedbackul acestor modificări?

prof. Mihai Cosmin POP: Anul școlar 2022-2023 este structurat pe 5 module, iar din perspectiva evaluării vor exista schimbări, în sensul că se va încheia o singură medie, cea de final de an. Conform noului Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, numărul de calificative/ note acordate anuale fiecărui elev, la fiecare disciplină, este cu cel puțin trei mai mare decât numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. Va fi o provocare atât pentru profesori, cât și pentru directori să managerieze problematica evaluării, în sensul în care elevul să nu fie supraîncărcat la final de modul sau la final de an școlar și, astfel, evaluarea în sine să își piardă relevanța, atât în cazul elevilor, cât și în cazul profesorilor. Bazându-ne pe experiența profesorilor și directorilor din județul nostru, considerăm că lucrurile vor funcționa corect. În ceea ce privește problematica tezelor, acestea au fost eliminate, după cum bine știm cu toții, în perioada pandemiei și a desfășurării învățământului on-line sau în sistem hibrid. Cu toate acestea, conceptele de evaluare sumativă, lucrare scrisă, există atât în literatura de specialitate, cât și în actele normative. Exmatricularea, prevăzută prin OMENCȘ nr. 4742/ 2016 pentru aprobarea Statutului Elevului, ca sancțiune pentru elevi, pe perioada învă­ță­mân­tului obligatoriu, a fost eliminată.

R.: Raportându-vă la semnalele și informațiile primite ori verificate personal din teritoriu, care e starea rețelei școlare din județ?

prof. M.C.P.: Rețeaua școlară cuprinde 188 de unități cu personalitate juridică de stat și particulare. S-au realizat atât investiții, cât și lucrări de reparații curente în majoritatea unităților de învățământ. Nu există unități care nu își vor putea deschide porțile în data de 5 septembrie. Chiar și acolo unde continuă lucrările de investiții există soluții pentru a se putea desfășura activitatea unităților de învățământ fără probleme deosebite.

• 4,8 milioane de euro pentru 30 de școli

R.: 4,8 milioane de euro, din finanțare PNRR, este suma prin care 30 de școli din județ vor preveni aban­donul și părăsirea timpurie a școlii. Cum vor fi cheltuite aceste fonduri?

prof. M.C.P.: Programul se adresează în special elevilor din clasele V-VIII, deoarece riscul de abandon școlar este mai mare în învă­ță­mân­tul gimnazial, în special în clasa a V-a, anul de tranziție de la ciclul primar la cel gimnazial. În proiectele depuse în cadrul schemei de granturi, unitățile de învățământ au propus activități de diferite tipuri, conform prevederilor din Ghidul solicitantului. Astfel, există activități destinate identificării elevilor din categorii de risc și propunerea de planuri de intervenție personalizată pentru fiecare dintre aceștia; activități de prevenire și combatere a violenței, a absenteismului la clasă, prin utilizarea unor tehnici de învățare activă și incluzivă cu scopul de a crește motivația elevilor și dezvoltarea personală, facilitarea învățării, înțelegerii și gândirii critice; mentorat și sprijin colegial între elevi; sprijinirea colaborării cu părinții sau tutorii legali etc.; măsuri pentru dezvoltarea unui climat pozitiv și incluziv în clase și în școală, măsuri pentru prevenirea consumului de droguri și reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, măsuri pentru combaterea segregării școlare; pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale, inclusiv autonomie, perseverență, abilități sociale, comunicare și colaborare, stimularea lucrului în echipă pe bază de proiecte etc.; formarea și îndrumarea cadrelor didactice și personal auxiliar din unitatea de învățământ (de ex. îm­bu­nă­tățirea practicilor de predare, crearea unui climat școlar favorabil, orientarea în realizarea activităților pedagogice prevăzute în proiect); alte tipuri de activități care contribuie la prevenirea abandonului școlar, în corelație cu nevoile identificate. Alte activități vizează digitalizarea procesului educațional și aici vorbim despre dotarea cu clase inteligente pentru predare – învățare; realizarea de activități de predare – învățare – evaluare (proiectarea resurselor pentru instruirea online, adaptarea resurselor pentru învățarea online, utilizarea resurselor digitale pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback).

• clase cu predare în limba ucraineană în Sighet și Baia Mare

R.: Care e situația elevilor ucraineni veniți în Maramureș din zona de conflict?

prof. M.C.P.: S-au făcut demersuri pentru înființarea de clase cu predare în limba ucraineană în municipiul Sighetu Marmației și municipiul reședință de județ Baia Mare. Acestea vor funcționa la Liceul Pedagogic „Taras Sevcenko” Sighetu Marmației (o clasă) și la Școala Gimnazială „Dr. Victor Babeș” Baia Mare (1 grupă de grădiniță, 2 clase de primar, 2 clase de gimnaziu). În acest moment, avem 74 de solicitări pentru Baia Mare și 16 pentru Sighetu Marmației.

R.: Sunt unități care își vor organiza programul, din varii motive, în mai multe schimburi ori chiar on-line?

prof. M.C.P.: Nu sunt unități care să ne fi comunicat că își vor organiza programul on-line. Sunt doar câteva situații de unități care își vor desfășura activitatea în două schimburi din diferite motive, cum ar fi spațiu insuficient, nefinalizarea unor lucrări etc.

• “Masă caldă” în șase școli

R.: În ce măsură se va implementa în județ programul „Masa cal­dă în școli” începând cu acest nou an școlar?

prof. M.C.P.: Ministerul Educației a aprobat, prin ordin de ministru, lista celor 300 de unități de învățământ în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar în noul an școlar. În județul Maramureș avem următoarele unități de în­vă­ță­mânt cuprinse în program pentru anul școlar 2022-2023: Școala Gimnazială „Petre Dulfu” Baia Mare, Școala Gimnazială Nr. 2 Sighetu Marmației, Școala Gimnazială Satulung, Școala Gimnazială „Augustin Buzura” Copalnic Mă­năș­tur, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Dragomirești, Școala Gimnazială Bicaz. Limita valorică zilnică a produselor acordate va fi, în acest an școlar, de 15 lei/ masă/ beneficiar, inclusiv TVA.

R.: Ce pregătiri se fac în unități pentru sezonul de iarnă, anunțat ca unul extrem de greu?

prof. M.C.P.: S-a discutat la nivelul unităților administrative cu privire la sezonul de iarnă, asigurându-ne că se iau măsuri pentru funcționarea școlilor pe perioada acestuia.

R.: Care e situația notoriilor autorizații sanitare?

prof. M.C.P.: Sunt unități în județ care nu îndeplinesc condițiile obținerii autorizațiilor sanitare, mai degrabă structuri ale unităților cu personalitate juridică. Situația este cunoscută atât la nivelul autorităților locale, cât și la nivelul instituției prefectului. Se poartă în permanență discuții cu toți factorii responsabili în vederea soluționării situațiilor de acest gen.