Un sul de pânză de 42 de metri cu picturi inspirate din Biblie

Lucrare inedită la Biblioteca Judeţeană

Artistul metaloplastician, Vincent Claude Van-Waeyenberghe, a revenit la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare cu o nouă expoziţie. Vernisajul a avut loc în 2 septembrie. Lucrările de metaloplastie pot fi admirate până în 15 septembrie în holul Bibliotecii Judeţene. Atrag atenţia două tablouri, unul din argint şi unul lucrat cu aur. De asemenea, în premieră, artistul prezintă lucrarea realizată pe un sul de pânză, lung de 42 de metri, ce include picturi inspirate din Vechiul Testament.

Vincent Claude Van-Waeyenberghe se află la a treia expoziţie de metaloplastie, organizată la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare. Prima sa întâlnire cu publicul, iubitor de frumos din zonă, a avut loc la Biserica “Sfântul Nicolae” din Baia Mare. De atunci, artistul şi-a prezentat lucrările şi în Sighetu Marmaţiei, dar şi în judeţul vecin, în Satu Mare.

La actuala expoziţie pot fi admirate 52 de lucrări realizate de metaloplasticianul, ce trăieşte în Reims (Franţa). Se declară îndrăgostit de Maramureş, aşa că revine aici, ori de câte ori are posibilitatea. Mai mult, de fiecare dată, inspiraţia şi râvna de artist îl pun la treabă.

“Pentru mine, arta e un mod de a fi, un mod de viaţă. Eu sunt constructor, inginer constructor, şef de şantier. Am construit spitale, numeroase clădiri. Pasiunea mea a fost aceasta: metaloplastia. Nu am studii de arte plastice. Cu forţa mâinii, cu o bucată de lemn, de metal îi dau formă obiectului. Am învăţat această tehnică de la vârsta de 13 ani, în Israel. Locuiesc la Reims, am apartament şi în Baia Mare din 2001. Veneam des în trecut, cam 2-3 luni/an stăteam aici, dar acum poposesc mai puţin, minimum 2 luni, pe ani, acum sunt de vreo 3 luni în Baia Mare. Nu stau locului, de fiecare dată lucrez la noi lucrări. Prima expoziţie am fă­cut-o la Biserica Sfântul Nicolae, apoi am avut la Sighetu Marmaţiei, Satu Mare, Cluj-Napoca, la un local din Baia Mare. Sunt a treia oară la Biblioteca Judeţeană”, a punctat artistul Vincent Claude Van-Waeyenberghe.

Majoritatea lucrărilor sunt realizate pe cupru şi prezintă imagini din Sfânta Scriptură, majoritatea din Vechiul Testament. În cadrul expoziţiei pot fi admirate şi două tablouri mai aparte, unul realizat cu argint şi unul cu aur. De altfel, artistul spune că, de-a lungul timpului, a creat circa 100 de tablouri cu aur şi argint. A avut şi o expoziţie cu aceste lucrări într-un salon al bijutierilor din Paris. De altfel, de-a lungul timpului, Van-Waeyenberghe a fost numit şi artistul care „frământă aur” sau artistul care a inovat „nobiloplastia”, datorită metalelor nobile, aur şi argint, în care a desăvârşit portrete şi teme biblice din Vechiul Testament.

Ineditul expoziţiei de la Biblioteca Judeţeană îl reprezintă o lucrare la care Vincent Claude Van-Waeyenberghe a lucrat un an şi jumătate. E vorba despre un sul de pânză cu picturi inspirate din Vechiul Testament. Sunt sute de lucrări impregnate pe acel sul care poate fi rulat, la fel ca un diafilm. La finalizarea lucrării şi-au adus contribuţia şi două eleve de la Colegiul de Artă din Baia Mare, Ana Emilia Licănescu şi Paul Maria Alexandra.

“Am desenat Biblia pe 42 metri din pânză. Am lucrat un an şi jumătate. Am mai adus-o odată, dar nu era gata. E în premieră, prezentarea lucrării. E cuprins tot Vechiul Testament. Acum lucrez la o lucrare similară cu imagini din Noul Testament. Am început munca de trei luni. Pentru realizarea acestei role pe care a fost aşezat sulul am avut sprijinul unui bun prieten, Cornel Cuşner”, a adăugat metaloplasticianul.

În această vară, artistul s-a ocupat şi de câţiva elevi de la Colegiul de Arte din Baia Mare, aflaţi la început de drum în acest domeniu. A lucrat cu 13 tineri. Le-a pus la dispoziţie pensule, pânză, culori şi le-a dat libertatea să îşi manifeste imaginaţia, talentul. Cele mai reuşite lucrări au fost expuse alături de tablourile sale de matloplastie. Vincent Claude Van-Waeyenberghe le va lua cu el când se va întoarce acasă, în Franţa şi le va expune alături de lucrările sale la toate expoziţiile unde va fi invitat. Artistul nu e la prima colaborare cu tinerii. El mai are deschisă o şcoală de arte lângă Nazareth, în Israel.

Expoziţia de metaloplastie de la Biblioteca Judeţeană este una cu vânzare. Oricine doreşte un tablou poate lua legătura cu artistul pentru a-şi achiziţiona lucrarea favorită.