Gloria Tăuții Măgherăuș, scorul începutului de sezon

Liga 4 din Maramureș a început la finalul săptămânii trecute.

Scorul primei runde a fost consemnat în Seria Sud, unde Gloria Tăuții Măgherăuș a administrat 10 goluri adversarei. O altă favorită la câștigarea Seriei Sud, Academica Recea, a debutat și ea cu victorie. Seria Sud are în componență 12 echipe, iar Seria Nord este compusă din 9 competitoare.

Rezultate Seria Sud, etapa 1: ACS Gloria Tăuții Măgherăuș – ASCF Lăpuș R 10-1 (4-0); CS Seini – CS Academica Recea 0-5 (0-4); CS Progresul Șomcuta Mare – AS Carmen Satulung 6-1 (2-0); CS Fărcașa – ACS Viitorul Ulmeni 7-1 (2-0); CS Bradul Groșii Țibleșului – ASCS FC Lăpușul Târgu Lăpuș 2-2 (2-1). Meciul CSO Minerul Baia Sprie – Unirea Șișești a fost amânat.

Rezultate Seria Nord, etapa 1: ACS Recolta Săliștea de Sus – CS Bradul Vișeu de Sus 1-0 (1-0); AS Iza Dragomirești – ACS Avântul Bârsana 1-3 (1-1); AS Remeți – AS Luceafărul Strâmtura 0-0; ACS Zorile Moisei – CS Plimob Sighetu Marmației 5-0 (3-0). ACS Salina Ocna Șugatag a stat.