Șansă la viață pentru bebelușii din comunitatea Pirita

• opt copilași sub un an au murit între 2016 și 2020 •

Prin intermediul proiectului “Safe Start for Pirita Babies”, cel puțin 15 mame și 20 de bebeluși din comunitatea de romi Pirita – Baia Mare vor beneficia, în următoarele șapte luni, de servicii socio-medicale primare. Proiectul este derulat de Asociația “Pirita Children”, în parteneriat cu “Love2share”, fiind finanțat prin programul “În Stare de Bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

În perioada 2016-2020, opt bebeluși cu vârsta sub un an și-au pierdut viața în comunitatea de romi din Pirita, Baia Mare. “Cauzele principale identificate de Asociația “Pirita Children” și Asociația “Love2 Share”, împreună cu mamele din comunitate au fost: sărăcia severă cu care se confruntă familiile din comunitate, lipsa accesului la servicii medicale, la apă curentă, la electricitate, la o hrană suficientă și o locuire adecvată, dar și lipsa de informații legate de întreținerea și monitorizarea sănătății bebelușilor”, au punctat reprezentanții programului “În Stare de Bine”.

După un program săptămânal de sprijin socio-medical derulat de cele două organizații în ultimul an, din fonduri private și în regim de voluntariat, Asociația “Pirita Children” și Asociația “Love2Share” au decis să se implice în regim de urgență în prevenirea apariției unor situații grave asemănătoare în comunitate.

“Astfel, în următoarele șapte luni, prin intermediul proiectului «Safe Start for Pirita Babies», cele două organizații vor amenaja și dota un centru socio-medical dedicat mamelor din comunitatea Pirita și bebelușilor acestora, în cadrul căruia vor oferi constant, pentru cel puțin 15 mame și 20 de bebeluși, servicii socio-medicale primare, precum: toaletarea nou-născuților, monitorizarea sănătății acestora, consultații medicale, acces la medicină de familie, servicii de mediere între nevoile mamelor și bebelușilor și instituțiile locale relevante, servicii de educație parentală”, au explicat reprezentanții programului “În Stare de Bine”.