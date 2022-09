Miercuri, 14 septembrie 2022, praznicul Înălţării Sfintei Cruci, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească de hram la Mănăstirea Săpânţa Noul Peri, din Protopopiatul Sighet, în fruntea unui mare sobor, stareţă stavrofora Agnia Ciuban.

„Am revenit la Mănăstirea Săpânţa Noul Peri, întemeiată în memoria fostei istorice Mănăstiri de la Perii Maramureşului, care a existat la 1391, ctitorie a Drăgoşeştilor, şi reînviată aici, în stânga Tisei, în localitatea Săpânţa, ctitorită de preot şi credincioşi, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian. Din 2005 a devenit mănăstire de măicuţe, a relatat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Am reuşit să aducem pe Maica Agnia, stareţa mănăstirii, de la Mănăstirea Prislop, şi am început să ţinem sărbătorile de hram, dar, întrucât hramul este mai târziu, înspre vremea când este mai frig, în 8 noiembrie, sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, am decis să ţinem această sărbătoare a Înălţării Sfintei Cruci, care va fi şi hramul Paraclisului mănăstiresc din casa monahală şi cred că nu este nimic întâmplător, deoarece Maica Stareţă a făcut ucenicie la Mănăstirea Prislop, care are chiar hramul Înălţării Sfintei Cruci. Deci, le lucrează Dumnezeu pe toate aşa cum El ştie, şi cum ne inspiră şi cum conduce şi ne conduce ca să facem lucrarea Bisericii lui Hristos în lume. Ne bucurăm că, de când am început, de câţiva ani buni, de peste un deceniu şi jumătate, să venim la această sărbătoare, au vin şi credincioşii şi a devenit o sărbătoare frumoasă şi cea mai importantă pentru Mănăstirea Săpânţa Noul Peri. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească

Un important sobor de preoţi şi diaconi a slujit Sfânta şi Dumnezeriasca Liturghie, alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic şi misionar şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul Sighetului, Pr. Grigore Luţai, ctitorul mănăstirii, Pr. Iustin Leon Luţai, paroh în Săpânţa, Protos. Agaton Oprişan, stareţul Mănăstirii Petrova, Protos. Nifon Neamciuc, stareţul Mănăstirii Strâmtura, Pr. Gheorghe Caştiar, din Câmpulung la Tisa, Pr. Ioan Năneştean din Budeşti, Pr. Gabriel Hrenyuk Puşcaş din Sarasău, Pr. Ilie Ciuban din Sighetu Marmaţiei, Parohia Iapa, Pr. George Cristian Porumb, din Parohia Sighet IV „Naşterea Sfântului nIoan Botezătorul”, Pr. Călin Stoica din Arieşul de Câmp, Protopopiatul Chioar, Pr. Florin Pop din Petrova, Pr. pensionar Dumitru Ilieş, din Iaşi, Arhid. Tgeodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Ipod. Vasile Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, priceasna fiind interpretată de Arhid. Vlad Verdeş împreună cu Grupul Psaltic „Theologos”.

Împreună cu credincioşii, în jur de aproximativ 500 la număr, s-au rugat împreună cu soborul, pe un timp de toamnă fără ploaie, deşi se anunţase şi aşa ceva, Conf. Univ. Dr. Gheorghe Mihai Bârle, de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, consilier judeţean, Ing. Mircea Leţiu din Satu Mare, fost membru al Adunării Naţionale Bisericeşti, Ion Braicu, primarul comunei Săpânţa, Arh. Dorel Cordoş, cel care a conceput complexul monahal şi a proiectat clădirile din componenţa lui, care devine o atracţie turistică sigură, ce cuprinde cea mai înaltă turlă de biserică de lemn din lume, alţi oficiali.

Cuvântul de învăţătură

„Este praznic împărătesc mare şi sfânt azi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin la începutul cuvântului de învăţătură, care ne aminteşte de Întruparea, Pătimirea, Răstignirea, moartea şi Învierea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este aşezat acest praznic la începutul anului bisericesc, mai exact după sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, care este începutul mântuirii neamului omenesc, aşezată în 8 septembrie. Această sărbătoare este pusă în 14 septembrie, la o săptămână. Care este semnificaţia aşezării acestei sărbători în vecinătatea praznicului Naşterii Maicii Domnului? Maica Domnului s-a născut purtătoare de Cruce, de o mare binecuvântare, este Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria, un mare dar al împlinirii rugăciunilor Sfinţilor, Drepţilor şi Dumnezeiştilor Părinţi Ioachim şi Ana. De la naşterea ei hotărârea lui Dumnezeu era luată, ca Cel ce se va Întrupa din ea şi de la Duhul Sfânt să moară pentru neamul omenesc ca să-l mântuiască. Şi moarte pe Cruce. Şi cine poartă Crucea întâi înainte de a pătimi copiii? Mama. Cred că aceasta este semnificaţia aşezării sărbătorii lângă cea a Naşterii Maicii Domnului, pentru că s-a născut purtătoare de Cruce ca orice femeie, ca orice mamă care aduce pe lume copii şi care, la un moment dat, pot suferi şi ea poartă Crucea lor mai mult decât ei.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit în continuare despre istoricul descoperirii Sfintei Cruci, despre ridicarea ei în faţa mulţimii credincioşilor din Ierusalim, despre minunile care s-au făcut cu lemnul Sfintei Cruci şi despre instituirea sărbătorii cinstirii Sfintei Cruci.

„Crezând în Mine veţi învia la ziua cea de apoi şi veţi fi vii în veci, a continuat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Asta este puterea Crucii. De ea se tem demonii şi se înfricoşază când văd Crucea lui Hristos… Nu-i suficient să cinstim Crucea Domnului, să ne închinăm în faţa ei, să o sărutăm, s-o cuprindem, s-o ţinem ca pe o armă nebiruită, ci să ne purtăm propria noastră Cruce, cu recunoştinţă că a purtat-o mai întâi Hristos şi să o purtăm până la capăt, oricum ar fi, pentru că viaţa este un dar de la Dumnezeu, nepreţuit, unic, singurul dar care ne-a fost dat să-l trăim în trup, să experimentăm viaţa. Dincolo e altă viaţă, altfel de viaţă. Viaţă veşnică. Şi atunci, să ne asumăm Crucea şi s-o purtăm. Nu ne obligă. Ne îndeamnă. Ne cheamă. Ne roagă Hristos să ne purtăm Crucea ca să primim lumina ei. Puterea ei şi slava ei. Şi cu purtarea Crucii îl înfruntăm pe satana, suntem mai puternici decât el. Să n-acceptăm târgul cu el niciodată. Să nu-L trădăm pe Hristos oricât de păcătoşi am fi. Doamne, am fost păcătos, dar nu te-am trădat niciodată. N-am negociat să ţin de doi domni. Să ţin numai de Unul Domn şi Stăpân în Cer şi pe Pământ, Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Şi atunci eşti salvat, că ai rămas fidel Stăpânului tău, Care îţi şterge păcatele. Că are puteri să-ţi ierte păcatele şi te vindecă prin spovedanie şi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului.”

Duhovnicul sfintei Mănăstiri, Protos. Nicolae Tat, a mulţumit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin pentru slujire, preoţilor şi diaconilor, Grupului Psaltic „Theologos” şi binefăcătorilor şi în numele obştii, împreună cu Maica Stareţă a dăruit, pentru Muzeul Episcopiei, o icoană cu Mântuitorul.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”