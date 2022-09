Colectare „neselectivă” pe bani! Unii băimăreni lasă bancnote pe pubela cu gunoi amestecat, pentru a fi ridicat!

O practică se pare că prinde contur tot mai mult în zona de case din Baia Mare – lăsarea unor banc­note pe gunoiul amestecat, pentru ca acesta să fie ridicat oricum de mașina de gunoi.

Este constatarea celor de la ADI Deșeuri Maramureș, după o zi de verificări în teren pentru a vedea cum se conformează băimărenii în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor.

“O constatare tristă după ziua de joi, de monitorizare. Am crezut că astfel de întâmplări, auzite de câteva ori, sunt povești. Realitatea e dezamăgitoare, chiar dacă un astfel de episod n-am vrea să-l generalizăm. Sperăm să fie ultimul. Pentru sănătatea comunității în care trăim. Pe strada Nucului, în fața unui imobil, erau scoase la poartă 4 recipiente. Se verifică conținutul. În trei dintre pubele erau deșeuri reciclabile, amestecate. În zonă, era zi de ridicare deșeuri reziduale. Pe deșeuri, în fiecare recipient, erau așezate câteva bancnote. În total, 35 de lei. S-au aplicat stickere de neconformitate, pentru ca angajații Drusal să nu ridice deșeul! După două ore, angajații noștri au revenit pe strada Nucului. De data aceasta să controleze cum și-a îndeplinit Drusal obligațiile. Pubelele din fața imobilului de pe str. Nucului erau tot acolo. Cu stickerele pe ele. Dar… goale! Banii lăsați de proprietar pentru ca angajații Drusal să-i ia orice tip de deșeu “au rezolvat” problema. Prin acest tip de “descurcăreală” ne furăm singuri căciula. E o șmechereală ieftină, din care avem de pierdut toți. Amestecarea reciclabilelor cu deșeul rezidual aduce mai mulți bani în buzunarul operatorului. Pentru noi toți înseamnă o taxă de salubrizare mai mare. Neatingerea gradului de colectare selectivă are drept consecință pentru primărie amenzi de zeci sau sute de mii de lei pe an. Se plătesc tot din banii noștri! Atât “am obținut” ca și comunitate pentru cei 35 de lei lăsați sub capacul pubelei cu conținut neconform. Deținătorul pubelelor va fi sancționat pentru nerespectarea separării fracțiilor. Pentru operator, am cerut, printr-o adresă trimisă Poliției Locale, sancțiunea maximă prevăzută de lege pentru amestecarea fracțiilor” – au precizat reprezentanții ADI Deșeuri Maramureș.