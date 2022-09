Ziua de curăţenie generală, o reuşită la Mireşu Mare

Asemeni multor primării şi şcoli din judeţ şi Şcoala Gimnazială Mireşu Mare a fost implicată în acţiunea de ecologizare în arealul în care trăim şi totul a decurs normal prin sprijinul constant al Administraţiei locale care s-a implicat prin transportul sacilor strânşi la locurile de depozitare, prin oferirea de către Pop Silvia, coordonator judeţean, preşedinte Garda Ecologică Baia Mare a sacilor şi mănuşilor necesari voluntarilor.

Noi, majoritatea membrilor Cercului ecologic „Laleaua pestriţă”, am făcut curăţenie aşa cum a fost prevăzut, în 17 septembrie 2022. De ce nu am amânat? Pentru că am avut acordurile părinţilor, pentru că acţiunea a fost pregătită cu minuţiozitate şi elevii ştiau despre activitatea „Let s Do It, Romania” din comuna Mireşu Mare, coordonator prof. înv. primar Dragoş Gelu. Mulțumim colaboratorilor apropiaţi pentru ajutorul acordat! (GDL)