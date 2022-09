Ministrul Marcel Boloș – încrezător în proiectele de dezvoltare ale Consiliului Județean Maramureș

Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare realizate pe Drumul Nordului, loturile I și II, a avut loc vineri, 23 septembrie, eveniment la care a fost prezent și Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene care, împreună cu Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, și cu echipa tehnică, au verificat la fața locului tronsoanele de drum cuprinse în proiect.

În cadrul acestui proiect, au fost reabilitați 72,758 kilometri de drumuri județene, fiind cuprinse următoarele 5 drumuri județene și sectoare de drumuri județene: DJ 108D, DJ 108A, DJ 193, DJ 182B și DJ 182C.

Proiectul, în valoare totală de peste 231 milioane de lei, a fost finanțat prin Programul Operațional Regional – POR.

În ceea ce privește lucrările, cele mai importante sunt: realizarea și modernizarea a 15.527,71 mp de trotuare, 50 de stații de autobuz, 79 treceri de pietoni, au fost reabilitate 10 poduri, două poduri au fost noi construite și s-au executat lucrări specifice privind siguranța circulației.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă des­pre finalizarea acestui proiect important pentru maramureșeni și pentru cei care tranzitează județul: „Am reușit să ne mobilizăm foarte bine, să restabilim relația cu antreprenorul care, de asemenea, s-a mobilizat foarte bine, astfel încât în noiembrie 2021 s-au finalizat lucrările pe lotul I, iar în august 2022 a fost finalizat și lotul II, unde reabilitarea a durat mai mult, din cauza lucrărilor la rețelele edilitare din comuna Remetea Chioarului.

La preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean, în octombrie 2020, stadiul de realizare al lucrărilor la acest proiect era de sub 20% pe ambele tronsoane, iar din punct de vedere financiar, sub 10%. Am muncit intens pentru a duce la capăt acest proiect care are impact asupra economiei județului și asupra vieții cetățenilor, iar astăzi ne bucurăm de rezultatele muncii noastre.

Mulțumesc antreprenorului și echipei de proiect din cadrul Consiliului Județean Maramureș pentru implicare și pentru toată munca depusă în realizarea acestui proiect, pe care îl vom continua cu proiectul Mara-Nord, prin care vom reabilita peste 80 de kilometri de drumuri județene. De asemenea, mulțumesc domnului ministru Marcel Boloș pentru toată susținerea pe care o oferă județului Maramureș și pentru sprijinul oferit proiectelor la care lucrăm, proiecte care vizează creșterea bunăstării maramureșenilor”.

Prezent în Maramureș, ministrul Marcel Boloș a vorbit despre importanța dezvoltării infrastructurii rutiere la nivel regional și național, precum și despre importanța atragerii de bani europeni, necesari pentru implementarea proiectelor strategice de dezvoltare a județului Maramureș și României. ”Felicitări, președintelui Ionel Bogdan și echipei de proiect, pentru finalizarea acestui proiect important pentru Maramureș. Vin cu drag de fiecare dată în Maramureș, știind că aici obiectivul principal al administrației județene este dezvoltarea și implementarea proiectelor”, a declarat Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

De asemenea, în cadrul vizitei în Maramureș, ministrul Marcel Boloș a avut o ședință de lucru cu Ionel Bogdan, în care au fost dezbătute proiectele la care echipa CJ Maramureș lucrează în prezent pentru dezvoltarea județului. Totodată, au fost discuții privind oportunitățile de valorificare a fondurilor europene, pe care autorităţile locale le pot accesa prin Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă (PODD).

”Pentru următorii ani, judeţul Maramureş are în implementare proiecte în valoare totală de 1,7 miliarde de euro. Dintre acestea, numai pentru infrastructura de transport sunt alocate 1,2 miliarde de euro, cele mai importante obiective fiind realizarea, modernizarea Aeroportului Internaţional Baia Mare, drumurile expres Baia Mare – Satu Mare şi Baia Mare – Jibou”, a transmis Marcel Boloș.

Vizita în Maramureș a ministrului Boloș s-a încheiat cu o vizită la Centrul de Terapii Alternative – ALTHERA – pentru a verifica stadiul lucrărilor la acest centru ce are ca obiectiv îmbunătăţirea serviciilor medicale şi complementare ale terapiilor alternative pentru copiii cu dizabilităţi.

„Stadiul de realizare al lucrărilor este deja foarte avansat, iar până la finele acestui an vom avea finalizat acest obiectiv de investiții în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro.

Centrul Althera va cuprinde 7 cabinete medicale pentru terapii specifice, un parc senzorial și o arenă mare pentru terapie inovatoare cu animale”, a declarat Ionel Bogdan, președinte CJ Maramureș.

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș