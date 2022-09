”Vecinii mei, evreii”, expoziție în premieră pentru Baia Mare

Portrete ale unor evrei băimăreni, lucrări de artă ale unor artiști evrei care au făcut parte din Școala Băimăreană de Pictură, precum și obiecte ce au aparținut unor evrei băimăreni pot fi descoperite și admirate într-o expoziție unică, vernisată în premieră la Muzeul Județean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare”, în cadrul unui proiect implementat de Asociația ”Maramureș Heritage” cu sprijinul Ambasadei Franței din România și al Institutului Cultural Francez.

• fotografii din colecția Muzeului Holocaustului din Washington

Expoziția ”Vecinii mei, evreii” reunește 14 lucrări de pictură și grafică aflate în patrimoniul Muzeului Județean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare”, 25 de fotografii care provin din colecția Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington, Statele Unite ale Americii, respectiv obiecte ce au aparținut unor evrei băimăreni. Cele 25 de fotografii portret au fost realizate de către un fotograf băimărean necunoscut și donate, în anii ꞌ70, Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington. Acestea expun evrei băimăreni întreprinzători, proprietari ai unor fabrici din domeniul industriei chimice, sticlei, coloranților și săpunului, artizani, func­ționari, avocați, doctori și ingineri. Tablourile și lucrările de grafică sunt semnate de personalități artistice marcante ale perioadei interbelice, precum: Ziffer Sándor, Jándi David, Klein József, Mund Hugo, Tia Peltz, Kázár Vasile și Zin Lazăr. ”Comunitatea evreilor din municipiul Baia Mare și-a pus amprenta asupra destinului acestui oraș, însă, după deportare, aceasta a trecut în uitare. Tocmai de aceea, asociația are ca scop scoaterea la lumină a importanței acestei comunități. Trebuie să ne cunoaștem trecutul ca să putem construi viitorul”, mărturisește Robert Cotos, președintele Asociației ”Ma­ramureș Heritage”.

• în programul ”Zilelor Culturale Europene Evreiești”

Expoziția ”Vecinii mei, evreii” face parte dintr-un proiect implementat de Asociația ”Maramureș Heritage” cu sprijinul Ambasadei Franței din România și al Institutului Cultural Francez și în parteneriat cu: Muzeul Județean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare”, Fundația ”Tarbut” din Sighetu Marmației, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Galeria ”Várvédő”. De asemenea, proiectul este inclus în programul ”Zilelor Culturale Europene Evreiești”, organizate de The European Association for the Preservation an Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ). Pe viitor, Asociația ”Maramureș Heritage” dorește să organizeze, în municipiul Baia Mare, un festival iudaic, axat pe muzica, cultura și gastronomia specifice evreilor. Mai mult, în plan se află și dotarea unei case tradiționale evreiești, în incinta Muzeului Satului din Baia Mare.

Expoziția ”Vecinii mei, evreii” poate fi vizitată la Muzeul Județean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare (str. 1 Mai nr. 8) până în data de 9 octombrie, de marți până duminică, între orele 10 și 17 (ultima intrare, ora 16,30).