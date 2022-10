De Ziua Mondială a Inimii

Începând din anul 2000, în fiecare an, în 29 septembrie, la inițiativa Federației Internaționale a Inimii și sub patronajul Organizației Mondiale a Sănătății se sărbătorește în toată lumea ZIUA MONDIALĂ A INIMII.

PROMITE-ȚI CĂ VEI TRĂI SĂNĂTOS pentru tine dar și pentru cei dragi, este unul dintre îndemnurile din acest an, care ne mobilizează să folosim toate energiile și resursele individuale sau ale societății pentru a ne pune la adăpost de bolile cardiovasculare, pentru a avea o inimă și o viață sănătoasă.

În lume, bolile cardiovasculare (cardiopatiile, insuficiența cardiacă, tulburările de ritm și accidentele vasculare) fac, în fiecare an, peste 18,6 milioane de victime, reprezentând prima cauză de mortalitate. Schimbările comportamentale pentru sănătatea inimii și a sistemului cardiovascular nu sunt complicate, principalele măsuri pe care le putem lua ar fi următoarele: alimentație sănătoasă – consumul zilnic a cel puțin 2 porții de fructe și legume; evitarea alimentelor procesate care sunt sărace în nutrienți, dar sunt surse ascunse de calorii, grăsimi, zahăr și sare; activitate fizică – practicarea a minimum 30 de minute de activitate fizică sportivă zilnică; să spunem NU fumatului – riscul de boli coronariene se înjumătățește după un an de renunțare la fumat, să devină egal cu al nefumătorilor; să limităm consumul de alcool – un consum exagerat de alcool determină creșterea tensiunii arteriale, dar și creșterea în greutate; să menținem o greutate corporală optimă – pentru a evita bolile cardiovasculare și apariția diabetului zaharat; să ne cunoaștem propriul risc de boli cardiovasculare – să monitorizăm periodic valorile tensiunii arteriale, colesterolului, trigliceridelor, glicemiei, greutatea corporală.

Pe lângă activitatea preventivă, îngrijirea bolnavilor cu afecțiuni cardiovasculare și mai ales a urgențelor cardiace reprezintă marea provocare zilnică cu care ne întâlnim în practica curentă.

“Datorită eforturilor depuse de-a lungul ultimilor 20 de ani, secția de cardiologie a Spitalului Județean de Urgență din Baia Mare este capabilă să rezolve aproape toate situațiile de urgență în patologia cardiovasculară. Ne înscriem astfel cu mândrie, în Transilvania, alături de centrele universitare din Cluj, Tg. Mureș și Oradea. Anual, spitalizăm peste 2000 de pacienți și asigurăm tratamentul intervențional salvator de viață la 250-300 infarcte de miocard, realizăm peste 350 de angioplastii elective, mai mult de 100 de arteriografii și intervenții vasculare periferice, și implantăm peste 150 stimulatoare cardiace și defibrilatoare electrice interne de asemenea salvatoare de vieți. Odată cu operaționalizarea compartimentului de chirurgie cardiacă vom fi capabili să rezolvăm integral toate situațiile de urgență în cardiologie, dar și să programăm pacienții pentru intervenții cardiace care altfel ar necesita liste lungi de așteptare sau costuri mari în centrele private” a declarat Conf. Dr. Călin Pop, medic primar cardiolog, șeful Secției Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență, Baia Mare.

“În cadrul Spitalului Județean de Urgență, Baia Mare, se desfășoară un amplu proces de investiții și modernizare, deoarece ne dorim să oferim cele mai bune condiții atât pacienților, cât și medicilor și personalului medical care își desfășoară activitatea în spitalul nostru. Sănătatea maramureșenilor este prioritatea noastră și zi de zi muncim în Spitalul Județean pentru realizarea acestui obiectiv”. (Manager, Oros George Alexandru)