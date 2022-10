Innovation IT 2022, cel mai mare eveniment de tehnologie din Nord-Vestul României

Compania băimăreană One-IT a organizat a opta ediție a Innovation IT, evenimentul anual dedicat clienților business ai companiei, ce a avut loc joi, 22 septembrie și a găzduit peste 130 de participanți. Acesta a fost cel mai mare eveniment de tehnologie din Nord-Vestul României.

În acest an, One-IT a adus în premieră noi tehnologii și soluții practice sub forma unui studiu de caz general, cu scopul de a susține și accelera procesul de dezvoltare a afacerilor prin digitalizare. La Innovation IT li s-a propus clienților un nou concept de prezentare a tehnologiilor de business, aducând în prim-plan soluții și echipamente IT relevante pentru transformarea digitală a afacerii.

Pe parcursul evenimentului, participanții au avut parte de o prezentare pe larg a tehnologiilor IT potrivite, ce ajută la rezolvarea celor mai mari provocări din prezent. Nicolae Onțiu, CEO& Fondator One-IT, a declarat: „Innovation IT a devenit, în timp, un reper pentru mediul de afaceri regional și a ajuns astăzi să fie cel mai mare eveniment de tehnologie din Nord-Vestul României, mulțumită clienților noștri. Cu fiecare ediție, aducem noi opțiuni pentru dezvoltarea afacerilor lor prin intermediul tehnologiei. Mulțumesc clienților ONE-IT pentru încrederea și interesul față de soluțiile oferite de noi, precum și partenerilor care sunt alături de noi de atâtea ediții!”.