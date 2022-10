Lirica de înstrăinare a copiilor

Recent, am citit, și m-am întristat, poezii scrise de copii. De obicei, suavele și uneori naivele versuri ale pruncilor ne cuceresc prin candoare, sinceritate, prin bucuria sinceră pusă în cuvinte. Exercițiile de viziune mai profundă ating uneori teritorii pure ale ima­ginarului. Cum ziceam, m-am tulburat citind versuri și proză, texte scrise de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Ei, copiii, și-au scris durerea, sentimentele de așteptare a mângâierii, lipsa duioșiei cuvintelor de mamă, spusă de aproape, ori sfaturile la ieșirea din casă. Sau despre mirosul pancovelor de duminică. Poeziile sunt o eliberare pentru sufletul crispat al copiilor lăsați în seama bunicilor, fraților mai mari, rudelor, vecinilor.

Am în preajmă destinul a doi copii născuți în Italia și veniți în satul meu la bunici. Îi vedem aproape săptămânal și ne dăm seama că este grea acomodarea cu satul părintesc. Marea bucurie a lor este darul simbolic. Văd în el compensarea unei așteptări nedefinite. Pentru mine, Luca și Alex sunt tocmai prototipul copiilor din vuietul acestor vremi. Dar vecinii mei nu scriu poezii, nici proză, ci le trăiesc într-o tăcere pe care îmi propun să o deslușesc. Autorii de texte sunt înlăcrimați de dorul părinților plecați prin țări străine să adune bani. Pruncii adună dor, care nu poate fi stins nici cu haine scumpe, nici cu jucării sofisticate. Afecțiunea părintească, când odraslele sunt la vârsta claselor primare, nu poate fi înlocuită cu bani. Deși unii dintre ei folosesc cu dibăcie cuvinte ca euro, telefon mobil, au un gol în suflet când este vorba de dorul părinților.

O să-mi spuneți că trăim într-o altă lume. Dar eu rămân tributar al lumii cu părinți și copii înduioșați de căldura familiei. Formă suficient de bulversată de multe teorii. Unele primesc nume. Este o stare de fapt de rang național, cu implicații nebănuite pentru anii ce vin. Dar poate se conturează o altă arhitectură a sufletului, a legăturii dintre părinți și copii, și atunci eu nu mai am dreptate. Dacă în orașele socialismului am avut generații cu cheia la gât, acum trăim cu copii fără părinți. Amploarea fenomenului în România a pus în umbră suportul social care ar putea pansa această singurătate a copiilor cu pă­rin­ții de­parte. Mai sunt gesturi sociale de admirat, în acest sens. Chiar în satul meu natal, preotul Ioan Ardelean oferă o variantă de a alunga singurătatea.

Dar însingurarea copiilor poate avea urmări neprevăzute. Ascultați aceste versuri ale unei copile de opt ani: „Ei s-au dus în altă țară/În această primăvară/ De ce Doamne tocmai eu/ Nu îl am pe tatăl meu?/ Nu o am pe mama mea/ Chip curat ca lacrima/ Tot mai sper că într-o zi/ Acasă ei vor sosi/ Că a mea copilărie/ E distrusă, e pustie.” După câte vedem, la nivel național, sunt inițiative de suflet, de mângâiere a vârstei care are nevoie de părinți. Că nu de bani duc lipsă cei mai mulți copii însingurați, ci de afecțiunea părintească. Care este necesară ca aerul. În singurătate, copiii deprind stări melancolice, își pierd încrederea în ei. La o televiziune băimăreană urmăresc pledoaria unor psihologi care care atrag profesional atenția asupra acestui fenomen. Merită să țineți seama de opiniile lor.

Fără părinți nu se asimilează coloana vertebrală a moralei familiei – cât a mai rămas, se poate intra în zona păguboasă că totul poate fi cumpărat. Dar sufletul rămâne pustiu. Mai citiți câteva versuri ale unui copil de nouă ani, adresate mamei de departe: „Banii, oare au valoare?/ Inima în piept mă doare/ Nu mai vreau singurătate/ M-am cam săturat de toate/ Vreau la piept ca să te strâng/ Să râd fericit…să plâng.” Iată cum a luat naștere, sub ochii noștri, o lirică de înstrăinare a copiilor de părinți. Nu atât plasticitatea expresiei m-a impresionat, ci durerea gândurilor. Se vede că suferința naște cântarea cuvintelor.