14-16 octombrie 2022, Deseștiul îmbracă straie de sărbătoare

Satul Desești, o așezare de pe Valea Marei, are un destin aparte, am putea spune. Aici, de mai bine de 40 de ani, se întâlnește satul cu poezia. Nichita Stănescu are sala sa de onoare și o manifestare literară care-i poartă numele – Serile de poezie de la Desești.

La Desești, prin grija preotului Ioan Ardelean, se întâlnește arta cu solidaritatea; pictori consacrați și copii din centrele de plasament își vindecă sufletele prin frumosul artistic. Sunt la număr mai bine de 20 de tabere de Artă și Solidaritate. Deseștiul are, din 2016, o revistă proprie – Cronica satului Desești. Sunt la a patra ediție Conferințele de la Desești, care adună la dialog intelectuali, oameni de cultură, istorici, în dezbateri despre satul maramureșean.

Biserica monument UNESCO, cu hramul Sfânta Paraschiva, este aproape de comunitate și de cei care au nevoie de ajutor; în jurul Bisericii se adună fiii satului, care nu uită de rădăcini. Vârstnicii sunt ajutaţi, copiii și tinerii sunt ascultaţi, încurajaţi şi îndrumaţi, mai ales atunci când idealul lor sincer se întâlneşte cu realitatea dură a contextului social cotidian.

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR

Vineri, 14 octombrie – Serile de poezie „Nichita Stănescu”, ediția a 43-a

Ora 15,30 – Slujba de pomenire la Biserica Monument UNESCO

Ora 16 – Decernarea premiilor – Curtea Casei părintești a lui Gheorghe Pârja

Ora 18 – Recital de muzică și poezie, Căminul Cultural

Sâmbătă, 15 octombrie

Ora 17 – Slujba de Vecernie

Ora 18 – Conferințele de la Desești. Puterea Cuvântului și Lumina Credinței – Căminul Cultural Desești.

Duminică, 16 octombrie

Ora 10,30 – Sfânta Liturghie, de hramul Bisericii Sfânta Paraschiva

Ora 16 – Vernisajul Colecției „Artă și Solidaritate”; Spectacolul Generațiilor și invitații lor – Căminul Cultural

La toate activitățile, va participa fiul iubit al Deseștiului, Preasfințitul Teofil de Iberia, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

Porțile Deseștiului vor fi deschise pentru toți cei care cinstesc Cuvântul și Credința!

Cununa aceasta de evenimente, care au loc între 14-16 octombrie, aureolate de poezie și credință, arată că educația pentru tradiție, pentru valori, pentru credință înseamnă viitorul satului. Pentru asta trebuie efort, perseverență și speranță, care nu te lasă să cazi în pesimismul ce a început să devină boală națională.

În curtea cu poeți, cinstind poezia și pe cei ce o fac, la Conferințe, derulate sub Lumina Credinței și Puterea Cuvântului, vernisând colecția de Artă și Solidaritate, în jurul bisericii, cinstind hramul Sfintei Paraschiva, și apoi la Spectacolul plin de frumusețe al generațiilor din Desești, alături de care vor fi oaspeți și invitați, așa va arăta Deseștiul în sărbătoare. Animat și participativ. Cum ar trebui să fie în fiecare zi!

Și alături de deseșteni, fiul lor, episcopul Teofil de Iberia. Care nu uită rădăcinile. Și care e convins că viitorul depinde de toţi cei care resimt nevoia rădăcinilor, din orice parte a lumii s-ar afla.

14-16 octombrie vor fi zile pline de lumină, credință și speranță că satul maramureșean are izvoare de regenerare. Și credința că, oricât l-ar bântui furtunile, are rădăcini puternice.