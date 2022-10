Pentru 320 de oameni, o viață cu puțin mai bună

În mare parte, Biserica desfășoară o lucrare tăcută. Nu o observi când își împlinește datoria, dar îi simți lipsa când e închisă și nu poate să le împlinească pe toate ca de obicei. Din cele văzute: 320 de oameni din aproape întreg Maramureșul Voievodal, copii, părinți, bunici, au parte de sprijinul nostru; 101 copii sunt beneficiari ai Serviciului Social Centru de zi pentru familiile cu copii “Sf. Brâncoveni”; 20 până la 30 de copii, prin rotație, zilnic au parte de o masă caldă, sprijin în pregătirea școlară, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, dezvoltarea de abilități practice, ateliere de pictură, activități de recreere, joc terapeutic, consiliere psihosocială, asigurarea transportului fiecărui copil; 101 copii, pe măsura nevoilor, fie din resursele asigurate prin finanțarea contractată din partea Programului Operațional Capital Uman, fie din partea unor donatori, nu întotdeauna mediatizați, au avut asigurate an de an, ghiozdan școlar, rechizite, în­căl­ță­minte, îmbrăcăminte, cadouri de sărbători, alimente; 148 părinți beneficiază de consiliere profesională, mediere ocupațională, formare profesională, consiliere psihosocială, sprijin material cu îmbrăcăminte și alimente; 60 de bunici au parte săptămânal de hrană caldă, asistență socială, asistență medicală; 50 de artiști plastici participă în fiecare an la Taberele de Artă și Solidaritate, în sejururi de 7 sau 10 zile, cu asigurarea gratuită a cazării și mesei, care se implică ca voluntari în activitățile Centrului de zi, promovând o relație de mentorat artistic și consiliativ, sau chiar terapeutic cu cei peste 100 de copii beneficiari; 100 de tablouri, de mai mare sau mai mică valoare, completează an de an Colecția “Artă și Solidaritate”. Ele pot fi văzute la expozițiile la care participăm și pot fi cumpărate de oricine, sprijinind prin aceasta lucrarea filantropică pe care o realizăm; 65 de persoane vor obține calificări profesionale prin intermediul a trei programe de formare și vor avea parte de subvenții de susținere; 12 acțiuni stradale, parte a campaniilor de conștientizare publică, au fost realizate în satele Maramureșului, iar alte 10 vor urma; 3 evenimente spectacol, printre care și Jocul Satului, cu Grupul Iza, au realizat comuniuni fără discriminare și au promovat tradițiile și diversitatea socială. Vor urma și altele; 3 seminarii au promovat dialogul dintre angajați și angajatori și au identificat o parte din problemele pe care le întâmpină piața muncii; O conferință regională, acum în curs de pregătire, va prilejui întâlnirea multor oameni ce pot identifica resurse pentru dezvoltarea rețelei de servicii sociale, creșterea bunăstării și combaterea depopulării satului.

Pentru ca acestea să fie posibile, am avut parte de ajutorul multora. Spre ei, inima noastră se întoarce cu recunoștință. Lui Dumnezeu îi mulțumim pentru toate.

Pr. Ioan ARDELEAN, manager proiect