Povestea unei statui

Regina Maria a României – 100 de ani de la Încoronare

15 octombrie 2022. 100 de ani de la Încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, la Alba Iulia. Aureolând Cetatea Alba Carolina, din 15 octombrie 2022, Statuia Reginei Maria, dăltuită în marmură de sculptorul băimărean Mircea Cornel Rusu, ne va spune, prin vreme, că și noi, românii, am avut o Regină care a marcat istoria.

…Era vara anului 2015, când a încolțit ideea Statuii Reginei Maria. Mai erau trei ani, până în 2018… Centenarul Marii Uniri! E timp… N-a fost să fie atunci! Au urmat ani de căutare de soluții financiare, dar și de efort artistic. Alexandru Nicolici știe cel mai bine cât de greu de finalizat a fost această idee. Dar la final rămâne doar gândul împlinit. Și Statuia Reginei Maria a României.

…Sfârșit de septembrie 2022. Era seara, în amurg, când am intrat, împreună cu Sașa Nicolici, în atelierul sculptorului. O construcție realizată de artist, anume pentru a încăpea un bloc de marmură de 23 de tone. Acolo, „domnea” Regina. O sculptură monumentală. Între lumina zilei și amurgul serii, Statuia Reginei parcă vorbea! Privindu-te cu ochi de o expresivitate aparte. Involuntar, simți nevoia să faci o reverență la întâlnirea cu Majestatea Sa! Am urcat pe schela de lucru, mângâindu-i mâna și privindu-i ochii!

Nihil sine Deo! După ani de trudă artistică, și financiară, blocul de marmură de Rușchița, adus de un grup de iubitori de frumos, de arte și de istorie, și pus la dispoziția sculptorului, s-a transformat într-o minune de statuie. 23 de tone de marmură au prins viață prin arta sculptorului. 1000 de zile de muncă grea, fiindcă nu e ușor să sculptezi în marmură, dar bucuria finală este atunci când reușești să duci la împlinire ideea. Obligând mintea, mâna și ochiul să lucreze împreună.

Sculptura, în general, este una dintre cele mai vechi forme de exprimare prin artă. Iar marmura, cu o ușoară suprafață de transluciditate, dă sculpturii finețe. Și permite sculptorului să facă detalii nu întotdeauna posibile cu alte materiale. Tot ce e frumos curge. Marmura este un miraj, un miracol, dacă știi să te împrietenești cu ea…

…Gânduri rostite și nerostite. L-am felicitat pe sculptorul Mircea Cornel Rusu, vorbind cu el mai mult minunându-mă de ceea ce vedeam. I se citea pe fața plină de praf de marmură mulțumirea că a ajuns la finalul unui gând: …Acum, în noapte, numai cu o lumină slabă, luminând coroana și jumătatea feței, mă întreb: oare, cât am reușit să spun din ce am vrut? Mă obsedează întrebarea, dar mă gândesc că vor reuși alții să găsească sensuri la care eu nici nu m-am gândit. …Poți iubi o statuie? Sufletul meu spune: VĂ IUBESC, MAJESTATE!

Acum, putem și noi să spunem povestea Statuii Reginei Maria! Acolo, în atelierul lui Mircea Rusu, am reflectat și mai mult la spusele Reginei: un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul îşi odihneşte sufletul! …Te binecuvântez, iubită Românie, ţara bucuriilor şi durerilor mele! Frumoasă ţară, care ai trăit în inima mea şi ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă ţară, pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită, stă scris în Testamentul Reginei.

În 15 octombrie 2022, la Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand și Reginei Maria, la Alba Iulia, aureolând Sala Unirii, va fi dezvelită Statuia Reginei Maria. Apărută prin gestul unor iubitori și de artă, și de istorie și donată Muzeului Național al Unirii, Alba Iulia. Se cuvine să-i amintim pe cei care au transformat o idee într-un monument care va dura prin vreme: Alexandru și Dorina Nicolici; Dan și Luminița Nicolici; Alexandra Lazăr; Dr. Septimius Cosmin Suciu; Dr. ing. Ioan Popa; Dr. Mohammad Murad; Dr. Matei Miko; Dr. Augustin Lazăr; Iuliu Chiorean; Dr. Daniel Metz; Dr. Alexandru Rotaru; Dr. Călin Iacob Tătaru; Ion Bercu; Victor Florean. Dăruind din ceea ce ai, în folosul unui gest mare, nu te sărăcește, ci te îmbogățește. Nu trebuie să ai bogății, ca să fii generos, spunea Nicolae Steinhardt.

Generozitatea vine din suflet și nu are nici o legătură cu bogăția, ci este împlinirea sufletului! Este forma nescrisă și nespusă a omeniei! Este cea mai profundă prețuire pentru întruparea unei idei. Din dărnicia lor și harul sculptorului Mircea Cornel Rusu, a apărut Statuia Reginei Maria. Și cel mai frumos este să dăruiești cu sufletul!

Povestea Statuii Reginei Maria este întregită și de un splendid album, a cărui concepție și realizare aparține lui Alexandru Nicolici și celei care semnează aceste rânduri. Este bine să ne aducem aminte de fapte întemeietoare și de autorii lor, care au făurit România. Și au pledat pentru locul ei în Europa și în lume. …Se poate afirma că, în răstimpul pribegiei noastre în Moldova, regina Maria a întrupat aspirațiile cele mai înalte ale conștiinței românești. Prin modul cum a influențat în 1916 intrarea României în război și din nou în 1918, când, aproape numai datorită ei, regele Ferdinand nu a ratificat dezas­truoasa pace de la București, regina s-a așezat ca ctitoriță a României întregite și ca una din cele mai mari figuri ale istoriei noastre naționale.” (Constantin Argetoianu – Pentru cei de mâine: Amintiri din vremea celor de ieri).

Avem nevoie să cunoaștem istoria. Să ne respectăm eroii. Regina Maria a fost unul dintre ei. A luptat să-și așeze țara pe harta Europei. Și a reușit. A rămas una dintre cele mai importante personalităţi ale istoriei româneşti, prin exemplaritatea destinului ei. A crezut în România modernă și unită. A cucerit Londra, Paris, New York și Washington prin farmec, inteligență, prestanță și viziune politică. A întărit relațiile României cu Occidentul, fiind considerată cea mai frumoasă față a diplomației românești. A avut un rol crucial în destinul și evoluția României.

Este cea mai frumoasă legendă încă din timpul vieţii, cum spunea Nicolae Iorga. …Te binecuvântez, iubită Românie, ţara bucuriilor şi durerilor mele! Frumoasă ţară, care ai trăit în inima mea şi ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă ţară, pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită.

În 15 octombrie, la 100 de ani de la Încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, statuia Reginei Maria va înnobila Cetatea Marii Uniri. Va fi acolo și Corala ARMONIA din Baia Mare. Care, la înălțarea Drapelelor, va intona Imnul Național și Imnul Regal. Apoi, în Sala Unirii, va susține concertul extraordinar Nihil sine Deo! (Nimic fără Dumnezeu). Aureolând Cetatea Alba Carolina, din 15 octombrie 2022, Statuia Reginei ne va spune, prin vreme, că și noi, românii, am avut o Regină care a marcat istoria.