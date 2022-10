În Baba, al patrulea lac cu pește?

Comuna Coroieni are finanțări guvernamentale și europene pentru principalele lucrări de infrastructură, așa că bugetul propriu se folosește pentru proiecte mai mici de dezvoltare.

Primarul Gavril Ropan ne spune că are o finanțare deschisă pentru reabilitarea școlii din Coroieni, la fel are bani din programul Saligny și pentru înființarea rețelei de gaz, pe 30 de kilometri! Așa se face că, din bugetul local și cu forțe proprii, se fac calcule pentru amenajarea a încă unui lac, în aval, al patrulea, în zona de agrement și pescuit de la Baba. “Se autofinanțează deja. În weekend e plin de pescari. În iarna asta am vrea să schițăm cel de-al patrulea lac. Am vrut inițial să le facem și să concesionăm, dar n-au vrut consilierii. Le-am păstrat, am populat și face treabă!” – spune primarul comunei.

Recent s-au făcut reabilitări și pe drumul de legătură dintre Coroieni și Vima Mare, afectat în mai multe locuri de surpări și de alunecări. Ambele comune au făcut reparațiile necesare, drumul e circulabil.