Nobelul literar – 2022

Sunt preocupat de acest eveniment literar, Premiul Nobel pentru Literatură, cu dimensiune universală, deoarece mă gândesc la literatura română, care nu a fost luată în seamă, pe deplin, pentru a fi onorată cu această recunoaștere. Când timișoreanca Herta Muller a fost premiată, ea a candidat în numele literaturii germane. De altfel, ea era stabilită la Berlin când i s-a făcut încununarea. Mai mulți scriitori români au fost avansați din partea noastră pe lista Academiei suedeze. Deo­camdată fără izbândă. Numele scriitorului Mircea Cărtărescu a fost des amintit. Cea mai recentă ediție a Premiului Nobel pentru Literatură a fost o nouă surpriză.

Laureată a fost desemnată scriitoarea franceză Annie Ernaux. Motivația juriului a fost: „pentru curajul și acuitatea clinică cu care descoperă rădăcinile, înstrăinările și constrângerile colective ale memoriei personale.” Laureata din acest an a Premiului Nobel pentru Literatură are peste 30 de volume publicate, marea lor majoritate ținând de literatura de confesiune. Jurații suedezi au remarcat că pentru scriitoarea din Franța, născută în anul 1940, „limba este ca un cuțit care taie valurile imaginației.” Numele laureatei este pe departe de a trezi unanimități chiar în propria ei țară.

Premiul este socotit un Nobel consolator pentru intelectualii de stânga francezi. Simpatiile socialist-comuniste ale autoarei sunt de notorietate. Are și apucături antisemite. În 2018, a semnat o petiție, împreună cu alți o sută de artiști francezi, care solicita televiziunii franceze să nu transmită concursul Eurovision, găzduit de Israel. Și altele, și altele. Acolo se poate. Scriitoarea Grete Tartler a compus o partitură a operei laureatei Nobel, cu argumente valorice. Spune că Annie Ernaux a devenit de mult timp un idol al cititorilor de memorii, datorită curajului de a privi fiecare amintire, oricât de amară, până la capăt, de a detalia zguduitor obstacolele legate de gen și clasă socială.

Are multă biografie în opera sa. Părinții ei au fost proprietarii unei băcănii și ai unei cafenele. Devine propriul ei personaj. Laureata este mai puțin cunoscută în România, fiindu-i traduse două romane. După obicei, de acum vor veni alte traduceri. Orientarea ei politică stângist-progresistă a provocat, și va stârni în continuare, comentarii care pun în discuție orientarea politică a juriului suedez care acordă Nobelul pentru Literatură. În ultimii zece ani, motivațiile pentru acordarea Premiului au fost dintre cele mai diverse. Lui Alice Munro, ca maestră a nuvelei contemporane, Svetlanei Alexievich, pentru scrierile ei polifonice, care sunt un monument al suferinței și curajului în vremurile noastre, Olgăi Tokarczuk, pentru o imaginație narativă, care, cu pasiune enciclopedică, reprezintă traversarea hotarelor ca formă de viață.

Aici remarc studiul criticului literar Delia Muntean, dedicat scriitoarei poloneze. În acest context, reamintesc că, în urmă cu decenii, Laurențiu Ulici a publicat două volume – Nobel contra Nobel, în care inventariază nume de prestigiu ale marilor scriitori care nu au primit râvnitul Premiu. Inclusiv scriitori români care ar fi meritat laurii. Este, în fond, o antologie de autor a literaturii universale din secolul al XX-lea. Intenția lui Laurențiu Ulici a fost de a pune față în față scriitorii care au dobândit Premiul Nobel și pe cei rămași în afara opțiunilor Academiei suedeze.

Pe lista celor care nu au ajuns în fața juriului se află Lev Tolstoi, Henrik Ibsen, Mark Twain, Georg Trakl, Marcel Proust, Franz Kafka, Fernando Pessoa, Mihail Bulgakov, Serghei Esenin, ori Cesare Pavese. De la noi, Lucian Blaga, Marin Sorescu, Nichita Stănescu. Și pe lista din acest an au fost scriitori cu o mare forță a literaturii universale. De la Ludmila Ulițkaia, la Mihail Şișkin, de la Ismail Kadare, la Andrei Makine. Pentru presa care a comentat actualul Nobel, dacă sunt luate în seamă criterii extraliterare, premiul din acest an i s-ar fi cuvenit marelui scriitor Salman Rushdie, victima recentă a unei tentative de asasinat.

Nu a fost să fie. Ne mulțumim cu ce am primit. Cât despre scriitorii români, vedeți antologia lui Ulici. Vom vedea la anul.